SindSeg RJ/ES e Sincor-RJ se reúnem para debater a cultura do seguro

O Sindicato das Seguradoras do RJ/ES (SindSeg RJ/ES) e o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) se reuniram no dia 10 de setembro para debater sobre as oportunidades da disseminação da cultura do seguro para a sociedade fluminense. O evento ocorreu no auditório da CNseg, no Rio de Janeiro.

De acordo com Saint’Clair Pereira Lima, presidente do SindSeg RJ/ES, a reunião foi um grande passo na direção do propósito de contribuir para o desenvolvimento do mercado de seguros fluminense buscando conscientizar o consumidor sobre a importância do seguro. “O encontro rendeu debates importantes voltados à conectividade, à oferta de novos seguros, com coberturas complementares, à divulgação e à conscientização das pessoas, principalmente quanto à percepção de riscos que envolvem as atividades humanas”, descreve.

O presidente do Sincor-RJ, Ricardo Garrido, reforçou a importância da sinergia e aproximação entre os sindicatos para a divulgação e a entrega de seguros mais simples, coberturas mais amplas e proteção de uma maneira geral. “É nosso papel como participantes do mercado de seguros levar para a sociedade as melhores condições na contratação do seu seguro”, diz. Para ele, o diálogo entre as entidades é fundamental para que o consumidor esteja mais bem informado em relação aos produtos de seguros, com transparência e coberturas claras.

O resultado foi um evento muito proveitoso para trocar pontos de vista e ações práticas na contribuição do desenvolvimento econômico-social do estado. “O propósito dessa conversa é como levar à sociedade fluminense os benefícios da proteção securitária. Iremos constituir grupos de trabalho para discutir as novas propostas, a disseminação de conteúdos do setor e oferecer nossas contribuições para a sociedade diante dos novos cenários e tecnologias”, resume o vice-presidente do SindSeg RJ/ES, Gilmar Pires Rodrigues.