Transformação digital no mercado de seguros é tema da live de Yia Broker

No próximo dia 2 de outubro, às 16h, a Yia Broker irá promover uma live com especialistas sobre a transformação digital no mercado de seguros. Aberta ao público e gratuita, a live acontece no canal do youtube da Yia. O evento reunirá quatro especialistas do setor para abordar as inovações da área.

Entre os confirmados está Dyla Toledo, CEO da Yia Broker. Ela irá promover uma discussão sobre a adaptação das seguradoras à era digital e exemplos de iniciativas de sucesso. A CEO também trará um destaque para a importância da capacitação contínua e parcerias estratégias Open Broker.

Já André Leite, head Comercial da Operadora Alice, abordará a evolução dos produtos no ambiente digital, incluindo benefícios para corretores e segurados. Andrew Azevedo, diretor Operacional da Vivre Corretora, irá ressaltar como essas mudanças impactam o dia a dia do corretor e como se manter por dentro dessas evoluções.

Sidnei Silva, diretor Growth da Yia Broker, mediará esse bate-papo e apresentará tecnologias e plataformas para corretores e cases de sucesso.

Na oportunidade, a Yia irá proporcionar interação com o público, por meio de respostas às dúvidas e discussão sobre os desafios na era digital.

Serviço:

Live “Transformação digital no mercado de seguros”

Data: 02 de outubro

Horário: 16h

Onde: Youtube da Yia – https://www.youtube.com/@yiaoficial