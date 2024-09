EXCLUSIVO – Aquela história de adquirir um seguro de vida para deixar os dependentes garantidos em caso da falta do titular continua sendo verdadeira. Entretanto, ela deixou de ser o único objetivo do seguro de vida. Uma das tendências desta carteira é desenvolver mais coberturas e serviços de assistência para uso do próprio titular, como Doenças Graves, incapacidade temporária, assistência para residência e pets e assistência funeral para o titular e família ampliada (mães/ pais e sogros).

O corretor tradicional do mercado de seguros ainda comercializa mais o seguro de automóvel, mas a cada dia mais há a necessidade de diversificar para complementar a renda de médio e longo prazo. O momento é muito propício para a comercialização dos produtos de seguro de vida, porque os processos ficaram mais fluídos, há mais corretores interessados e produtos mais personalizáveis. “Os produtos de uso, como o seguro saúde e o seguro de automóveis são de demanda. O desafio é fazer com que os corretores de seguros trabalhem com produtos de oferta”, afirma Bernardo Castello, diretor de Seguros de Pessoas da Bradesco Vida e Previdência.

Hoje, há um número maior de corretores de seguros capazes de fazer uma boa consultoria financeira para o cliente. E isso acontece tanto nos produtos de seguro de vida individual quanto no corporativo. A Bradesco Vida e Previdência está trabalhando agora um produto para micro e pequenas empresas, que cobre a Pessoa Chave. “É um produto de sucessão, em caso de falecimento de um sócio, a empresa tem a possibilidade de adquirir sua participação junto aos herdeiros”, explica Castello. Ele avalia que como vivemos em uma país ‘pejotizado’, um bom corretor consegue conversar com o cliente como pessoa física e como pessoa jurídica, atendendo a todas as suas necessidades.

Outra tendência de mercado são os produtos Whole Life, ou seguro de vida permanente, que oferecem a possibilidade de cobertura vitalícia e acumulação de valores. São planos com maior flexibilidade financeira, com liquidez, que requerem, porém, uma análise cuidadosa para que as necessidades e objetivos do segurado sejam atendidos. “É uma solução de vida inteira, que ganhou visibilidade neste momento de planejamento financeiro que vivemos. Há muitos corretores especializados nisso, que nadam de braçada por conta do conhecimento adquirido”, destaca Castello.

A Bradesco Vida e Previdência oferece mais produtos personalizáveis e flexíveis, para atender às novas necessidades dos consumidores. “Temos um produto de seguro de vida puro, que é o único vitalício do mercado. Percebemos que o cliente e o corretor tinham a dúvida: o cliente quando chegar aos 70 anos vai ficar desassistido? Assumimos o risco e fizemos o produto. Trabalhamos a plataforma de vendas para unificar a comercialização de todos os produtos, deixando a jornada intuitiva e simples”, avalia Castello.

Os produtos de seguro de vida, tanto individual quanto corporativo, foram simplificados. “Hoje, a companhia possui três seguros de vida individuais e dois empresariais, fora o seguro viagem, o educacional e o prestamista. No seguro individual puro, há 20 coberturas e 19 assistências, e os outros dois são resgatáveis. No empresarial há o produto para grandes empresas e o outro para PME’s”. A tendência de Super App foi transposta para o Super Vida, brinca Castello.

Seguindo a tendência das coberturas e serviços para uso em vida, na Bradesco Vida e Previdência 56% dos sinistros são de coberturas em vida. A frequência é maior, mesmo que os 44% de cobertura de morte sejam mais volumosos.

