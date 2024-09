Paulo Dart é o novo vice-presidente de Benefícios da Inter. A chegada do executivo reflete a crescente importância dessa área dentro do grupo Inter Risk e no cenário nacional. Desde 2020, a Inter teve um aumento de 230% em seu número de colaboradores. Este crescimento robusto destaca a excelência operacional e o compromisso da empresa em entregar soluções de alta qualidade aos seus clientes.

Paulo Dart tem mais de 20 anos de experiência no setor de benefícios e capital humano, tendo atuado em operadoras, seguradoras e consultorias. Em sua trajetória, Paulo se destacou pela capacidade de identificar as melhores práticas e oportunidades de mercado, sempre com uma visão analítica e orientada para resultados. Antes de se juntar à Inter, Paulo ocupou posição no board da D’Or Consultoria, contribuindo para a expansão e blindagem de carteira, bem como a alavancagem de resultados e posicionamento estratégico.

“Estamos extremamente entusiasmados com a chegada de Paulo Dart à Inter, somando seu talento e valores ao nosso brilhante time de executivos. Seu histórico comprovado de liderança e inovação será fundamental para a nova fase de crescimento sem perder a excelência que conquistamos nesta unidade de negócios. Os investimentos que estamos realizando, que não param por aqui, refletem nossa confiança na estratégia de expansão e no potencial de Paulo para liderar esta jornada,” afirmou Fernando Coelho, CSO da Inter Risk.

“Os resultados alcançados até agora pela nossa corretora são apenas o começo. Seguiremos crescendo com qualidade e comprometimento, sempre com o objetivo de entregar o melhor serviço e resultados para nossos clientes.”

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.

The post Paulo Dart é o novo VP de Benefícios da Inter appeared first on Revista Apólice.