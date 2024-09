EXCLUSIVO – Em sua 10ª Edição, o Prêmio Especialistas se destaca por homenagear jornalistas especializados em 26 áreas da economia. Promovido pelo Cecom – Centro de Estudos da Comunicação e pela Plataforma Negócios da Comunicação, reconhece o esforço dos jornalismo setorial e a sua importância para a sociedade. “Com seus conhecimentos profundos, estes profissionais fornecem à sociedade informações precisas, relevantes e de alta qualidade em seus respectivos campos”, informa a organização do evento.

Os vencedores são selecionados por votação direta, aberta a jornalistas e outros profissionais da comunicação, que podem indicar até três jornalistas por categoria. Cada votante pode participar apenas uma vez após realizar um cadastro no site do prêmio.

Na categoria Seguros, foram escolhidas as jornalistas Kelly Lubiato, editora da Revista Apólice; Carol Rodrigues, da Revista Cobertura; Jamille Niero, da Infomoney e Denise Bueno, do blog Sonho Seguro. O nome de Kelly Lubiato esteve presente em oito das 10 edições do evento. A profissional, que em 2024 foi escolhida como Jornalista do Ano pela CNseg, ENS e Fenacor, afirma que essa premiação é um reconhecimento à dedicação de uma vida. “Em 2024, completo 30 anos de mercado de seguros. Participei das transformações do mercado de seguros, das empresas e seus profissionais, e vi o seu crescimento graças ao esforço de pessoas que acreditam, assim como eu, no lado social do seguro”.

Agora, há uma segunda fase da votação, para escolher os jornalistas “destaque” de cada área. O link para votação está aqui . A cerimônia de premiação está marcada para o dia 19 de Novembro, em São Paulo.

Uma década de compromisso com a imprensa

Neste ano, o Prêmio Especialistas completa uma década premiando e reconhecendo os jornalistas mais relevantes do Brasil. Desde a primeira edição, em 2015, os principais jornalistas do país, de diversos segmentos, já receberam os troféus. O Prêmio é uma oportunidade de homenagear os jornalistas que, por meio de seu trabalho árduo e dedicação, contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e bem informada.

A sociedade precisa de uma imprensa livre e de jornalistas comprometidos com a busca da verdade e da transparência. A democracia e a liberdade de expressão encontram-se intrinsecamente exercidas a partir de uma imprensa independente, capaz de informar e fiscalizar os poderes públicos, corporativos e institucionais, além de retratar a realidade em sua complexidade.

Em um mundo inundado por informações, muitas vezes distorcidas e mentirosas, é essencial reconhecer o valor do bom jornalismo. Como afirmou uma vez o influente jornalista americano Walter Lippmann, “sem jornalismo, uma democracia não pode funcionar de acordo”. O trabalho dos jornalistas vai além de apenas relatar eventos, eles têm o poder de moldar a opinião pública, despertar consciências e promover mudanças.

Ao trazer à luz os problemas sociais, as injustiças e as irregularidades, os jornalistas funcionam como uma voz para os marginalizados e desfavorecidos. Como destacou a jornalista britânica Christiane Amanpour, “jornalismo é o check and balance, o serviço público”. Eles são os olhos e ouvidos da sociedade, investigando, questionando e levantando questões que muitas vezes são deixadas de lado.

*com informações do Prêmio Especialistas