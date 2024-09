Gustavo Tavares é o novo head de talent solutions da Aon no Brasil

A Aon plc (NYSE: AON) anuncia Gustavo Tavares como head de talent solutions para o Brasil. Ele terá a missão de apoiar as empresas na construção de estratégias de talento e capital humano que impulsionem o desempenho organizacional e melhorem a experiência dos colaboradores, equilibrando inovação e eficiência.

Com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de projetos e liderança em diferentes especialidades de Recursos Humanos (RH), Gustavo chega à Aon para liderar as iniciativas de talent no país, focando em soluções que abordam os principais desafios enfrentados pelas organizações hoje, como a atração, retenção e desenvolvimento de talentos em um mercado em constante transformação.

Formado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e com MBA Executivo pelo Insper, antes de ingressar na Aon, Gustavo apoiou o crescimento da operação do Top Employers Institute na América Latina, onde atuou como Regional Manager. O executivo também passou por empresas como Korn Ferry/Hay Group e The Nielsen Company, onde desempenhou papéis de liderança no setor de consultoria e gestão de talento.

“Estamos muito animados com a chegada de Gustavo à nossa equipe”, afirma Leonardo Coelho, Vice-presidente de Health & Talent da Aon para o Brasil. “Sua vasta experiência será fundamental para fortalecer nossas soluções de Talent no país e para apoiar nossos clientes no desenvolvimento e engajamento de seus colaboradores. Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, que contempla novas práticas de inclusão, inovação e sustentabilidade, Gustavo será crucial para integrar abordagens que apoiem as organizações no ciclo de vida de seus talentos, desde a atração e o recrutamento até o desenvolvimento e a retenção desses profissionais.”