Seguradora ALM contempla novo beneficiário com o PIX Premiado

A Seguradora ALM segue com o sorteio de Capitalização, através do PIX Premiado, no valor de R$ 30 mil. A contemplada no mês de setembro foi a aposentada Maria Aparecida, moradora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Quem entregou a premiação foi Grace Domingos, coordenadora do serviço de atendimento ao cliente.

A Capitalização registrou bons resultados no primeiro semestre de 2024. De acordo com dados recentes da Superintendência de Seguros Privados (Susep), analisados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), a tendência de crescimento registrada ano a ano continua. A arrecadação somou R$ 15,07 bilhões de janeiro a junho, com um aumento de 4,5%, em relação ao mesmo período do ano passado.

Para os sorteios de Capitalização foram destinados R$ 900 milhões, o que significou um incremento de 21,6%. Isso mostra que quase R$ 13 bilhões foram incorporados na economia brasileira, um recurso considerável para o consumo das famílias e empresas. Em reservas técnicas, o setor já acumula R$ 40 bilhões. Ao verificarmos os resgates, foram pagos à sociedade R$ 12,03 bilhões, uma evolução de 13,4%, comparada ao mesmo período do ano anterior.

Para Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM, os sorteios podem auxiliar as famílias com uma renda extra, além de proporcionar ganhos financeiros onde é possível alcançar novos objetivos. “Seguimos com o PIX Premiado, com o objetivo de permitir o acesso à premiação, onde é possível melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mantemos o propósito de promover ações que levem vida longa e segura para todos”.