Future Climate e Aon lançam seguro de créditos de carbono

O Mercado Voluntário de Carbono (MVC) pode ser uma ferramenta impactante para atrair financiamento do setor privado para projetos de conservação e restauração da natureza. A Aon, empresa líder global de serviços profissionais, está trabalhando com a Future Climate para construir um mercado robusto para apoiar a expansão do MVC e o desenvolvimento de projetos de alta qualidade.

Isso significa que qualquer comprador pode contratar uma apólice de seguro para proteger seu investimento em caso de não entrega devido a uma série de razões, como catástrofes naturais que impactam os projetos. O seguro é crucial para restaurar a confiança dos compradores no MVC e, em particular, nos projetos de carbono baseados na natureza.

O Brasil foi um dos primeiros países a explorar o mecanismo do MVC, quando o Fundo Verde para o Clima disponibilizou USD 500 milhões para um programa piloto REDD+ para Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Indonésia e Paraguai em 2017.

No entanto, o financiamento privado por meio do MVC foi prejudicado por questões de transparência do mercado e problemas de conformidade decorrentes de alguns projetos existentes na região.

O desenvolvimento de Soluções Baseadas na Natureza (NBS) robustas, que aderem aos mais altos padrões de qualidade e integridade, é crucial para atrair compradores globais estratégicos e investidores climáticos no MVC.

A Future Climate está comprometida em elevar o padrão para projetos de carbono florestal, visando estabelecer um novo parâmetro de qualidade de projetos e liderar a implementação de propostas que estejam alinhadas às expectativas em evolução do MVC 2.0. Isso inclui a implementação das melhores práticas desde o início do desenvolvimento do projeto, incluindo:

● Certificação de classe mundial: Todos os projetos serão certificados sob o Verified Carbon Standard (VCS) e o Climate Community and Biodiversity (CCB) Standard, e aplicarão a metodologia REDD+ mais recente (VM0048).

● Alto impacto ambiental: Todos os projetos se concentrarão na conservação de grandes áreas de florestas primárias e no direcionamento de fundos para pesquisa científica e restauração florestal.

● Potencial elegibilidade sob o Artigo 6: O Governo está alinhado ao MVC global e a agenda do Artigo 6 está em discussão pelas autoridades brasileiras.

● Benefícios sociais: Até 85% das receitas serão destinadas à promoção do desenvolvimento sustentável, com 50% do total sendo direcionado aos beneficiários das comunidades locais.

● Classificação independente de qualidade: A Future Climate está trabalhando com a Sylvera, uma agência de classificação de créditos de carbono, para avaliar os riscos dos projetos e desenvolver classificações pré-emissão para os projetos; e

● Gestão de riscos e seguros: Incorporar seguros em projetos do MVC reduzirá o risco para compradores e investidores; a corretora de seguros global Aon fornecerá acesso a capital de risco para ampliar a disponibilidade de seguros no mercado.

“Sem a infraestrutura adequada e mecanismos de mitigação de riscos, é quase impossível atrair o capital de investidores institucionais na escala que o Mercado Voluntário de Carbono exige para um progresso significativo em direção ao net zero. Estamos trabalhando com a Future Climate para ajudar a a dar forma a melhores decisões nessa área, enquanto exploramos soluções que diminuam a potencial volatilidade e aumentem a resiliência. Ao integrar considerações de risco e seguro no ciclo de desenvolvimento do projeto em um estágio inicial, a Future Climate está ajudando a garantir a melhor possibilidade de sucesso para projetos nesse espaço”, diz Natalia Moudrak, Managing Director, Aon’s Climate Risk Advisory.

Fábio Galindo, CEO, Future Climate Group, lembra que o seguro desempenha um papel fundamental em reforçar a confiança dos compradores no Mercado Voluntário de Carbono, especialmente para projetos de carbono baseados na natureza.

“A expertise em gestão de riscos da Aon atrai investidores institucionais ao esclarecer riscos e medidas de mitigação.A colaboração Aon-Future Climate fortalece o Mercado Voluntário de Carbono 2.0 com integridade e transparência, criando produtos sofisticados que vinculam os mercados de carbono, financeiro e de seguros. Isso acelera a transição para uma economia de baixo carbono, visando um mundo de emissões líquidas zero até 2050”, diz o executivo.

Já Thiago Lang, Diretor de Industry Specialties, M&A e Soluções em ESG, Aon Brasil, reforça que o Brasil tem muito a ganhar com o financiamento público e privado em projetos de Mercado Voluntário de Carbono de alta qualidade. Esses projetos têm o potencial não apenas de ajudar a sequestrar carbono, mas também de gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos adicionais para as comunidades locais.

“O suporte de seguros será fundamental para gerar confiança de que os resultados dos projetos serão alcançados e para ajudar a abordar uma série de riscos que desenvolvedores de projetos, compradores de créditos de carbono, investidores e credores possam estar preocupados. A Aon no Brasil está entusiasmada com a oportunidade de conectar capital e risco para desbloquear o potencial de escala do mercado no país, incluindo o importante trabalho que a Future Climate está liderando”, afirma Lang.