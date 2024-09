Zurich no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros – Com crescimento de 8,4% em prêmio emitido no canal corretor no primeiro semestre de 2024, a Zurich Seguros comemora os resultados da sua assertiva estratégia de expansão territorial e da diversificação de negócios durante o congresso dos corretores que será realizado de 10 a 12 de outubro no Rio de Janeiro.

Marcio Benevides, diretor executivo de distribuição da Zurich, explica que a participação no congresso é peça primordial no plano de expansão da companhia em produtos de varejo como os seguros automóvel, residencial, celular, vida e previdência privada, uma vez que fortalece ainda mais o relacionamento com os parceiros de negócios, assessorias e corretoras, que têm impulsionado as vendas da seguradora.

“Nossos resultados nesses produtos, que estamos chamando de uma nova geração de seguros, são fruto dessa parceria muito bem-sucedida com os corretores, e estamos atuando de forma ativa para estarmos cada vez mais próximos. Sabemos que o relacionamento com os corretores é a chave do sucesso para expandir os negócios – de ambos os lados –, e a presença no 23º Congresso é fundamental para manter um diálogo estreito com esse público”, pontua o executivo.