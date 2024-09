Os Correios vão oferecer consultoria gratuita sobre seguros hoje, sexta-feira, 13 de setembro, em três agências da região de São Paulo Metropolitana. O “Dia S de Seguro” é uma operação especial para a conscientização da população sobre o segmento, realizada pela estatal em parceria com a CNP Seguradora.

Os consultores vão tirar dúvidas e dar orientações sobre o tema em agências da estatal na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Essa é a segunda ação do tipo realizada pelos Correios e pela CNP Seguradora no ano. Em julho, durante a primeira ação do Dia S de Seguro, a estatal comercializou mais de 5.500 seguros durante dois dias de consultoria.

Lista das agências participantes:

Camaçari/BA: AC Camaçari – Rua Francisco Drumond, SN – Centro;

Anápolis/GO: AC Anápolis – Rua Engenheiro Portela, 510 – Setor Central;

Belo Horizonte/MG: AC Paraná – Avenida Parana, 477 – Centro;

Uberlândia/MG: AC Martins – Rua Francisco Rodrigues Serralha, 236 – Chácaras Tubalina e Quartel;

Conselheiro Lafaiete/MG: AC Conselheiro Lafaiete – Rua Dias de Souza, 81 – Centro;

Duque de Caxias/RJ: AC Duque de Caxias – Avenida Presidente Vargas, 281 – Centro;

Alvorada/RS: AC Alvorada – Rua Roberto De Souza Feijo, 47 – Maringá;

Barretos/SP: AC Barretos – Rua Catorze, 753 – Centro;

Bauru/SP: AC Central de Bauru – Praca Dom Pedro II, 55 – Quadra 4 – Centro;

São Paulo/SP: AC Central de São Paulo – Praça do Correio, SN – Centro;

São Bernardo do Campo/SP: AC São Bernardo do Campo – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 845 – Centro;

São Paulo/SP: AC Saúde – Avenida Jabaquara, 1195 – Mirandópolis.

Segundo pesquisa da FGV divulgada no ano passado, 9 em 10 brasileiros não têm qualquer tipo de seguro — e 60% dessa população afirma que o fator renda é a maior barreira para a contratação de uma apólice. São mais de 176 milhões de brasileiros não cobertos por qualquer tipo de sinistro. Nesse universo, 37 milhões são de classes com mais renda, como A, B e C.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destaca que a ação contribui para o acesso da população aos seguros. “Nessa ação, a população terá acesso a informações confiáveis e de qualidade sobre um tema que é importante e ainda pouco conhecido pela maior parte das pessoas. Ao levarmos esse assunto para as agências de Correios, estamos oferecendo acesso para brasileiros e brasileiras tirarem suas dúvidas e refletirem sobre a necessidade de agregar mais segurança às suas jornadas de vida”, afirma.

Para o CEO da CNP Seguradora, François Tritz, a expectativa é que as pessoas saiam das agências entendendo que o seguro é um produto financeiro essencial para as famílias. “Queremos quebrar os estigmas do produto, derrubar o mito de que o seguro é difícil de entender e que não é feito para todo mundo. Pelo contrário, os produtos de seguridade são essenciais para toda a família, uma vez que eles garantem o equilíbrio financeiro e a retomada das vidas das pessoas durante imprevistos. Nosso objetivo é democratizar esse acesso, proporcionando proteção e segurança para brasileiros e brasileiras em qualquer etapa da jornada de vida”, explica.

Seguro acessível

Durante a ação, a população também poderá realizar a aquisição de seguros a preços populares (a partir de R$ 9,99 mensais) nas agências. Entre os produtos oferecidos estão:

Vida + Segura e Vida + Segura Multi: Estes seguros de vida oferecem coberturas abrangentes para morte, invalidez, doenças graves e inclui benefícios adicionais como descontos em farmácias e serviços de telemedicina. Na versão Multi, esses benefícios podem ser estendidos para até três beneficiários. Bolsa + Segura: Seguro com proteção para perda, roubo ou furto de cartões e realização de PIX sob coação; Lar + Seguro: Coberturas para incêndio, raio e explosão, além de assistências para o imóvel; Funeral + Seguro: Auxílio com custos e com a burocracia, diante da necessidade familiar com um funeral. Negócio + Seguro: Seguro para MEIs, oferecendo mais segurança com coberturas para incêndio, raio e explosão, além de assistências para o pequeno negócio.

A comercialização dos seguros nas agências dos Correios teve início em dezembro do ano passado e, até o momento, já são quase 70 mil vendas realizadas — sendo São Paulo o Estado que concentra o maior volume de vendas (35,92%), seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 13,33% e 12,47%, respectivamente. Atualmente, o produto de maior comercialização é o Funeral + Seguro.