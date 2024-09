Grupo Exalt completa 15 anos de atuação

No mês de setembro, o Grupo Exalt celebra 15 anos de atividades no setor de seguros. Em 2009, 11 corretoras de seguros da Região Metropolitana de Campinas se uniram para trocar experiências, avaliar as tendências e compartilhar os melhores mecanismos adotados em sua gestão estratégica. Ao efetuar a junção de boas práticas, a marca Exalt iniciou sua jornada no mercado de seguros em 2010.

Segundo Carlos Aparecido Cunha, da Insurance Broker, associado ao Grupo Exalt desde a sua fundação, comemorar 15 anos é motivo de muito orgulho. “Auxiliamos na capacitação dos corretores associados, com intuito de oferecermos uma consultoria especializada nas ofertas de seguros. Investimos também no aumento da demanda de ofertas de produtos em outras modalidades de seguros, com o propósito de aumentar a rentabilidade de suas carteiras. Conduzimos o trabalho promovendo treinamentos mensais para os gestores, os colaboradores das corretoras, além dos seus sucessores”.

O Grupo Exalt oferece soluções personalizadas, como a consultoria gerencial, campanhas de incentivo de produção, gestão de carteiras, mapa de oportunidades, estratégias de marketing compartilhadas, consultoria de riscos conforme a demanda, ouvidoria comercial, células de backoffice, execução do recrutamento e seleção de novos colaboradores, encontros para trocas de experiências através da realização de fórum para análises dos cenários e a UniExalt, uma central de desenvolvimento, com foco constante na qualificação profissional.

“Celebrar 15 anos do Grupo Exalt é motivo de alegria para as corretoras associadas e os nossos colaboradores. Toda a equipe segue empenhada para entregar o que possui de melhor em uma gestão de excelência, de forma humanizada. Acreditamos na condução dos negócios baseados na expansão, proporcionando o melhor para todos os envolvidos nessa trajetória de sucesso”, afirmou Maurício Ramos, diretor executivo do Grupo Exalt.

A missão do Grupo Exalt vai além do desenvolvimento e do crescimento sustentável das corretoras de seguros. O programa filantrópico Exalt Amor contribuiu com projetos sociais indicados pelos associados em diversos setores, beneficiando várias entidades filantrópicas espalhadas no interior paulista.