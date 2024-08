InsureMO firma parceria com Tecnologia Única

O InsureMO, plataforma de infraestrutura para players que atuam no mercado segurador, firmou uma parceria estratégica com a Tecnologia Única, empresa que fornece serviços na área de fidelização em diversos setores, do varejo até o agronegócio.

Pelo acordo, o InsureMO (Insurance Middle Office) complementará o portfólio de soluções do segmento de seguros do parceiro; que por sua vez, oferecerá essas soluções para seus clientes que atuam em todo Brasil.

“A parceria com a Tecnologia Única possui duas frentes de atuação. Além deles implementarem e integrarem soluções já existentes no InsureMO em seus negócios em outros setores, eles também atuarão de forma autônoma, desenvolvendo e/ou criando aplicativos (como cotadores parametrizáveis) para portais do mercado segurador usando a nossa plataforma”, explica Weliton Costa, diretor de desenvolvimento de negócios América Latina.

Segundo o executivo, as empresas já estão trabalhando fortemente para abrir novos negócios e oferecer mais conforto aos clientes e prospects em todo o continente. “Essa é mais uma parceria que firmamos envolvendo uma empresa interessada em implementar modelos mais ágeis e flexíveis, capazes de promover transição e aceleração digital sem gargalos operacionais”.

Já Adriano Garcias, co-fundador e CEO da Tecnologia Única, classifica a plataforma InsureMO como uma solução capaz de acelerar o lançamento de produtos em diferentes canais digitais. “Como possuímos negócios em diferentes setores da economia, essa parceria é bastante estratégica para nós porque permite a integração digital entre diferentes players e nos ajuda a impulsionar a inovação no setor de seguros. Além disso, vemos a possibilidade de expandir o alcance de nossas soluções tecnológicas, facilitando a adaptação às demandas específicas de cada setor e impulsionando o crescimento sustentável de nossos clientes.”