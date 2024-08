Seguro garante mais tranquilidade e proteção para atletas

Ainda no espírito olímpico e a busca por saúde e qualidade de vida, o Brasil tem visto um crescimento significativo no número de praticantes de esportes. A Generali Brasil, em parceria com o consultor esportivo e ex-atleta Alfredo Apicella, oferece, desde 2023, o Esporte Seguro, um produto feito sob medida para Confederações e Federações Esportivas para garantir a tranquilidade dos atletas durante competições nacionais e internacionais, bem como nos treinamentos.

O seguro é essencial para esse público, isso porque a prática esportiva envolve riscos e imprevistos que podem afetar diretamente a carreira dos atletas.

O produto é oferecido por meio de três planos (bronze, prata e ouro), com coberturas para hospitalização, invalidez e morte decorrentes de acidentes ocorridos durante competições ou treinamentos. O custo anual varia de R$ 34 a R$ 320, dependendo do plano escolhido. Por menos de R$1 por dia, Confederações e Federações Esportivas podem oferecer o plano mais completo aos seus atletas.

De acordo com Cláudia Lopes, Diretora Comercial e Marketing da Generali Brasil, as coberturas específicas para atividades esportivas oferecem segurança financeira e proteção, permitindo que os atletas se concentrem exclusivamente na competição.

“Há várias razões pelas quais um atleta deve considerar adquirir um seguro contra acidentes. Por exemplo, se um atleta se machucar durante uma competição, o seguro garante um valor para cobrir parte das despesas com hospitalização. Além disso, em alguns eventos esportivos, é necessário apresentar um comprovante de seguro contra acidentes para participar”, explica a executiva.

Alfredo Apicella, consultor exclusivo do Esporte Seguro em parceria com a Generali, explica que “a iniciativa é válida para diversas modalidades, podendo ser adaptada para outros esportes. Para acessar as coberturas do produto, o atleta deve ser membro de uma confederação que já tenha um contrato estabelecido com a Generali.”