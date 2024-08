Com mais de 150 seguradores e corretores inscritos, acontece nesta terça-feira (13/08), em Curitiba, o último evento do Ciclo de Palestras do Centenário do Sindseg PR/MS, com a participação especial de Roberto Santos, presidente do Conselho de Administração da CNseg e membro do Conselho Diretor da Porto Seguro.

Roberto Santos vai traçar um panorama do mercado focando em inovação. Segundo o palestrante, “os meios virtuais não são necessariamente inovação, e sim, ferramentas para inovar”. Como utilizar esses meios para inovar é uma das respostas que os participantes poderão encontrar neste evento, que encerra um ciclo bem sucedido de quatro palestras com grandes personalidades do mercado segurador promovido pelo Sindseg PR/MS em celebração ao seu centenário.

As últimas vagas para participar deste evento podem ser acessadas gratuitamente nesse link.

O evento é gratuito e dirigido aos membros de seguradoras associadas ao Sindseg PR/MS, corretores de seguros, funcionários de assessorias e de empresas prestadoras de serviços do mercado. Não perca!

Serviço:

CICLO DE PALESTRAS DO CENTENÁRIO – Palestra com o presidente do Conselho de Administração da CNseg Roberto Santos

DATA: 13/08/2024

LOCAL: Radisson Hotel Curitiba

ENDEREÇO: Av. Sete de Setembro, 5190, Curitiba/PR