Plataformas ajudam corretoras a focar no atendimento ao cliente

Corretores de seguros enfrentam uma série de desafios em seu dia a dia profissional, e erros frequentes podem levar à perda de clientes e oportunidades de negócios. A maioria desses erros tem relação com a logística ou a um mau atendimento ao cliente. Felizmente, plataformas de multicálculo como o SeguroLink auxiliam as corretoras na área de logística, acelerando processos burocráticos e trabalhosos dando mais tempo para focar em atender o cliente da melhor forma possível.

Jacques Depocas, especialista em seguros e CEO da plataforma SeguroLink, cita que um dos erros é a demora no retorno de orçamentos. Segundo ele, a falta de agilidade na resposta pode fazer com que o cliente perca o interesse no produto, associando a demora a um processo de venda ineficiente.

Outro problema frequente é o atendimento ruim, onde os corretores tratam os clientes como números e não como pessoas. Isso pode comprometer a qualidade da interação e a taxa de sucesso nas vendas. “A criação de fichas cadastrais para cada cliente facilita o acesso a informações detalhadas extraídas das próprias apólices, isso somado a percepção do próprio corretor possibilita um atendimento mais personalizado e eficaz”, comenta Jacques Depocas.

A falta de um relacionamento adequado com os clientes também é um erro crítico. Corretores que não mantêm um contato contínuo com seus clientes correm o risco de perder oportunidades de renovação e recomendações. “Plataformas com essa funcionalidade ajudam a construir um relacionamento mais sólido ao disponibilizar a consulta automática de parcelas vencidas e a gestão de comissões, permitindo que os corretores mantenham um acompanhamento constante do pagamento das parcelas pelos clientes para evitar o cancelamento do seguro por falta de pagamento”, diz o especialista.

Além disso, muitos corretores ainda utilizam métodos obsoletos para armazenar documentos, como o papel, o que pode levar à perda de informações e desorganização. É importante ter o acesso aos PDFs de todas as apólices e endossos da carteira do corretor, se possível com importação automática diretamente dos portais das seguradoras. Isso não só organiza os documentos de forma segura como também facilita a recuperação de informações importantes.

Finalmente, a falta de uma presença online pode limitar o alcance dos corretores. “Com a ajuda de plataformas como o SeguroLink que proporcionam um canal de vendas online com um mini site exclusivo para cada corretora, permitindo a geração de leads na internet e ampliando as oportunidades de negócios. Com essas funcionalidades, a plataforma não só corrige os erros comuns cometidos pelos corretores, mas também proporciona um ambiente de trabalho mais dinâmico e eficiente, contribuindo para o crescimento e sucesso da corretora”, Jacques Depocas esclarece.

Em suma, falhas na condução de negociações de seguros podem ser prejudiciais, mas com o auxílio de ferramentas tecnológicas, os corretores têm a oportunidade de otimizar seus processos, melhorar o atendimento e construir relacionamentos duradouros com seus clientes.