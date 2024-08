SulAmérica amplia oferta para profissionais de saúde 

A SulAmérica anuncia a expansão da elegibilidade do Plano de Saúde SulAmérica Profissões, que em julho de 2024 passou a englobar mais profissionais do mercado de saúde. A companhia está ampliando a cobertura também para fisioterapeutas (CREFITO), fonoaudiólogos (CRFa), farmacêuticos (CRF), veterinários (CRMV), psicólogos (CRP) e nutricionistas (CRN), com planos adaptados às suas necessidades específicas.

Os planos sob medida dos profissionais da saúde proporcionam uma combinação abrangente de seguro de saúde, como:

Atendimento em pronto-socorro, cirurgias, internações, partos e pré-natal nos melhores hospitais do país;

Seguro-viagem nacional e internacional;

Check-up preventivo anual em uma rede referenciada, sem necessidade de solicitação médica;

Reembolsos disponíveis de acordo com o plano contratado;

Descontos para consultas particulares, farmácias e laboratórios do Grupo Rede D’Or, Richet, Sabin, Grupo Fleury, Hermes Pardini e Dasa;

Cobertura para morte natural e acidental e assistências de funeral familiar e pessoal (Apoio psicológico, Nutricionista, Personal Fitness, Segunda opinião médica internacional, Residencial, Faz tudo e Filhos).

“Pensar nas necessidades de cada beneficiário e adaptar nossos produtos é uma missão constante na SulAmérica. O SulAmérica Profissões é uma linha de produtos que considera a rotina de trabalho, custos e preocupações desses profissionais, e estamos felizes em expandir a nossa oferta”, disse Layla Machado, head de produtos e inteligência de mercado da SulAmérica Saúde & Odonto.