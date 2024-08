AXA no Brasil aumenta período da licença paternidade

No início de 2024, a AXA no Brasil adotou uma série de iniciativas dentro do programa global We Care, com o intuito de aumentar o bem-estar dos colaboradores. Entre essas ações, está a ampliação da licença paternidade para dois meses. No mês em que se comemora o Dia dos Pais, ao expandir esse benefício, a empresa também reforça que essa é uma oportunidade dos pais de participarem desse momento importante e apoiarem as mães da criança.

O período oferecido pela AXA vai além dos cinco dias previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Desde fevereiro, os colaboradores já podem gozar desses 60 dias, o dobro do que já oferecido desde 2019, quando a empresa permitia ao pai se afastar por 30 dias.

João Manoel, analista de marketing da AXA no Brasil, é um desses profissionais. Ele teve a oportunidade de apoiar a esposa na chegada do seu segundo filho: “A notícia da chegada do nosso segundo filho foi um momento de felicidade, mas muito desafiador. Ainda no início da gravidez descobrimos que ele tinha uma cardiopatia grave e precisaria de uma cirurgia logo após o nascimento. Ter dois meses de licença foi fundamental para acompanhar a sua recuperação e dividir os cuidados da minha primeira filha com a minha mulher. Após 47 dias de UTI, meu filho teve alta. Sou muito grato por ter vivido esse tempo ao lado da minha família, dando todo o suporte necessário”, conta.

Sobre o We Care

O We Care reforça o programa de saúde e bem-estar do Grupo AXA, o Healthy You. A iniciativa é focada em dar aos colaboradores espaço para cuidar de si e de parentes próximos, buscando maior equilíbrio em momentos importantes da vida.

O programa se divide em alguns pilares de licenças e suporte, como: apoio aos cuidadores, política parentalidade, política de violência doméstica/intrafamiliar e violência sexual, além de cuidados com problemas de saúde menstrual, menopausa e andropausa.

O vice-presidente de RH, jurídico, compliance e sustentabilidade e general secretary da AXA no Brasil, Alexandre Campos, ressalta que o We Care é parte da evolução da seguradora, trazendo um olhar mais humano na forma de lidar com situações pessoais de seus colaboradores. “O propósito do nosso negócio é oferecer proteção e tranquilidade e queremos estender isso aos nossos colaboradores, oferecendo uma série de benefícios adicionais, muito em linha com nosso posicionamento ESG”, afirma.