Mapfre marca presença no Fórum Bandeirantes sobre seguros

A Mapfre esteve presente no Fórum Bandeirantes sobre Seguros, realizado no Auditório Morumbi, em São Paulo. O evento, mediado pelos jornalistas Thays Freitas e Pedro Campos, reuniu executivos da Mapfre e especialistas do setor para discutir o papel do seguro na proteção e tranquilidade dos clientes, especialmente em grandes centros urbanos. Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi o responsável pela abertura do fórum.

No primeiro painel, Luiz Padial, diretor de Auto e Massificados da Mapfre, e Jonson Sousa, diretor comercial da companhia, participaram de um debate com Sérgio Avelleda, ex-secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, e Paulo Cremoneze, advogado especialista em Direito do Seguro. O tema central foi como o seguro pode ser um grande aliado para garantir a tranquilidade dos moradores de grandes cidades, especialmente em áreas de risco.

Jonson Sousa destacou o crescimento do mercado de seguros e a importância dos corretores na oferta de soluções adequadas aos clientes: “O seguro é um serviço que pode atender o cliente em suas necessidades diárias, proporcionando tranquilidade para que ele possa focar em sua família, negócios e vida pessoal. As seguradoras são altamente regulamentadas, o que garante uma solvência consistente. Nossa rede de corretores capacitados desempenha um papel fundamental na simplificação do acesso aos produtos de seguro.”, explicou.

Luiz Padial enfatizou a amplitude das coberturas oferecidas pelo mercado de seguros e sua relevância para a proteção contra imprevistos cotidianos: “O mercado de seguros oferece uma vasta gama de coberturas que vão desde proteção contra roubos e colisões até serviços 24 horas para emergências, como problemas em residências ou veículos. O seguro é um recurso valioso que ajuda a mitigar os impactos de eventos inesperados, proporcionando uma rede de segurança essencial para a vida nas grandes cidades.”, disse o executivo.

Sobre a cultura dos seguros na vida dos brasileiros, em especial nas áreas de risco, Luiz Padial falou que, embora haja uma evolução da participação do mercado de seguros no PIB do Brasil, a procura pelo serviço ainda é baixa. “Apenas 30% dos veículos que circulam em nosso país têm seguros. Quando falamos de seguro residencial esse número é ainda menor, apenas 18% das residências são seguradas.

Seguro de Vida

O segundo painel focou na importância do seguro de vida como uma ferramenta de planejamento financeiro e de proteção familiar, com a participação das executivas da Mapfre, Hilca Vaz, diretora técnica de Pessoas, e Carolina de Molla, diretora comercial de Vida e Previdência, além do médico Evaldo Stanislau e do educador financeiro Thiago Godoy.

Hilca Vaz abordou os desafios e tabus que ainda cercam o seguro de vida no Brasil, especialmente a percepção de que ele está associado a eventos negativos, como morte ou acidentes: “Nós carregamos uma herança social que associa o seguro de vida à fraqueza e ao sofrimento, mas precisamos mudar essa percepção. Durante a pandemia, houve um aumento na conscientização sobre a importância do seguro de vida, que é essencial para o planejamento financeiro. No entanto, apenas 17% da população brasileira possui um seguro de vida, o que mostra que ainda temos muito trabalho pela frente.”, explicou a executiva.

Sobre a falta de conhecimento sobre o seguro de vida e a maneira que a Mapfre e outras seguradoras podem contribuir para a educação financeira e a conscientização sobre a importância desse tipo de proteção, as executivas trouxeram ao debate pontos relevantes que reforçam a necessidade de apresentar o produto aos brasileiros.

“É fundamental desmistificar o seguro de vida, mostrando que ele não é apenas para momentos de morte, mas sim uma forma de proteção financeira que pode ser ajustada às realidades e necessidades de cada indivíduo. O seguro de vida pode cobrir afastamentos do trabalho, doenças graves, entre outras situações, com um custo acessível e que faz sentido dentro do planejamento financeiro das famílias.”, completou Hilca.

Carolina de Molla ressaltou a importância de tornar o seguro de vida mais acessível e compreensível para a população em geral, especialmente para as classes de menor renda e comentou sobre o seguro como um instrumento de planejamento sucessório: “não estamos falando de um produto limitado para pessoas de uma determinada classe da população. O benefício do seguro é isento de imposto de renda, não transita por inventário. Não há burocracia para receber o valor contratado e não é penhorado, por exemplo. O produto protege a família de uma forma direta, que faz parte de um planejamento financeiro”, concluiu.