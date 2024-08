Festival de Teatro Seguros Unimed reúne 90 espetáculos

O Festival de Teatro Seguros Unimed chega a 24 cidades do interior e litoral de São Paulo com uma programação de 90 espetáculos, entre 24 de agosto e 6 de outubro. O evento visa formar público e levar o trabalho de grandes artistas para além da capital paulista, promovendo a circulação de 16 espetáculos adultos e infanto-juvenis.

Os espetáculos do festival serão realizados em cidades como Americana, Campinas, São José do Rio Preto, entre outras, com ingressos variando de R$30 a R$120. Espera-se que até 40 mil pessoas assistam às apresentações, que também contarão com acessibilidade, incluindo tradução simultânea em Libras, audiodescrição, e assentos especiais para pessoas com baixa visão, de acordo com a disponibilidade de cada teatro.

Renata Ucha, Superintendente de Marketing da Seguros Unimed, destaca a tradição da empresa em apoiar iniciativas culturais: “A Seguradora sempre acreditou na cultura como agente transformador na sociedade. O apoio a este festival reforça o nosso propósito de promover qualidade de vida por meio de ações que democratizam a arte e a cultura em várias regiões do estado”.

Além disso, Renata enfatiza a relevância da colaboração com as Unimeds das cidades participantes: “A intercooperação com as Unimeds locais é crucial para o sucesso do festival. O festival contribuirá para dar visibilidade às cooperativas que receberão as peças em suas cidades, além de cada Unimed ter direito a 10% da carga de ingressos. Juntos, estamos trabalhando para levar a magia do teatro a mais pessoas e contribuir para o enriquecimento cultural das comunidades onde o evento passará”.

Vicente Freitas, idealizador do projeto, explica que o festival tem a missão de ampliar o acesso ao teatro. “A experiência do espetáculo ao vivo é única e nos permite ver o teatro sob uma nova perspectiva. Este festival foi pensado para não apenas formar plateia, mas também para inspirar crianças e adolescentes com o mundo das artes cênicas”, complementa.

Freitas acrescenta que o festival tem planos de expansão: “Queremos que o festival se consolide como um evento anual, promovendo a cultura e o entretenimento para diversas cidades do estado. Mesmo com os esforços de instituições como o SESC e o SESI, há uma necessidade contínua de ampliar o acesso cultural fora da capital”.

O Festival de Teatro Seguros Unimed é patrocinado via Lei Federal de Incentivo à Cultura, possibilitando a circulação dos espetáculos e o acesso da população a esse universo tão intenso, lúdico e transformador, que é o teatro.

Destaques da programação

O Festival de Teatro Seguros Unimed começa em São José dos Campos com Ficções, de Vera Holtz, nos dias 24 e 25 de agosto no Teatro Colinas. Inspirada no livro Sapiens, a peça explora a capacidade humana de criar e acreditar em ficções.

Em Campinas, Shirley Valentine, dirigido por Tadeu Aguiar e adaptado por Miguel Falabella, será apresentado nos dias 28 e 29 de setembro. Susana Vieira interpreta a protagonista que lida com a solidão apesar de estar cercada pela família.

O Pai, com Fúlvio Stefanini, será encenado em Marília nos dias 6 e 7 de setembro e em Ubatuba nos dias 14 e 15 de setembro. A peça aborda o dilema de uma filha que precisa decidir entre cuidar do pai idoso em casa ou interná-lo em um asilo.

São José do Rio Preto recebe Norma, com Nívea Maria e Rainer Cadete, no dia 5 de outubro. A peça, dirigida por Guilherme Piva e com texto de Tônio Carvalho e Dora Castellar, explora as diferentes formas de viver e enfrentar a vida.

Em Franca, Nasci para ser Dercy, com Grace Gianoukas e direção de Kiko Rieser, será apresentado nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. A trama segue uma atriz que se transforma em Dercy Gonçalves, desafiando os estereótipos do roteiro.

Memórias do Vinho, com Herson Capri e Caio Blat, será exibido em Ribeirão Preto no dia 28 de setembro. A peça, dirigida por Elias Andreato e com texto de Jandira Martini e Maurício Guilherme, narra o reencontro de um pai e um filho separados por anos, centrados na venda de uma adega de vinhos que guarda memórias difíceis.

Como tudo nasceu

O Festival de Teatro Seguros Unimed, criado pela Sinapse Produções Teatrais e Culturais, foi inspirado na 1ª Mostra de Teatro do Vale de 2022, que apresentou espetáculos em cinco cidades do Vale do Paraíba durante a pandemia. O sucesso desse evento itinerante levou ao desenvolvimento do festival atual, ampliado para 24 municípios e com uma programação mais extensa.

O festival visa formar plateia, apoiar profissionais locais e estimular a economia regional. A edição de 2025 já está confirmada, solidificando o evento como um importante destaque cultural em São Paulo.

Serviço

Festival de Teatro Seguros Unimed

Quando: de 24 de agosto a 6 de outubro

Onde: Americana, Araras, Araraquara, Botucatu, Campinas, Catanduva, Cerquilho, Franca, Jacareí, Lençóis Paulista, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Salto, Santa Bárbara D´oeste, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Sebastião, Sertãozinho, Sorocaba e Ubatuba

Ingressos: De R$60 a R$120

Confira a programação completa no site: www.festivalsegurosunimed.com.br