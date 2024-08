A Bradesco Seguros, em parceria com o C6 Bank, acaba de lançar um seguro residencial exclusivo para clientes do banco digital. O produto, que pode ser contratado a partir do aplicativo do C6 Bank, prevê coberturas que mitigam danos causados à residência e fornece assistências essenciais para o dia a dia do cliente.

“Aqui na Bradesco Seguros buscamos sempre ampliar o acesso ao seguro e disseminar a cultura de proteção para a população. E a parceria com o C6 Bank traz mais uma opção financeiramente acessível e de fácil contratação para os clientes”, afirma Raquel Cerqueira, superintendente executiva de ramos elementares da Bradesco Seguros.

O cliente do banco poderá escolher entre três opções de planos, que variam de R$ 22,90 a R$ 104,90 mensais. As coberturas básicas protegem a casa dos seguintes riscos: incêndio; queda de raio e explosão; e impacto de veículos terrestres e fumaça. As três opções de plano incluem ainda coberturas para: vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, neve e geada; moradia temporária; responsabilidade civil familiar; danos elétricos; e roubo.

“Além das coberturas, o seguro oferece uma série de assistências emergenciais que podem evitar desgastes e gastos extras no dia a dia”, destaca Raquel. No total, são 16 assistências disponíveis: encanador, eletricista, chaveiro, vidraceiro, desentupimento com maquinário, limpeza de caixa de gordura e esgoto, mudança e guarda-móveis, remoção inter-hospitalar, serviço de guarda de animal doméstico, serviço de restaurante e lavanderia, recuperação do veículo, regresso antecipado, locação de eletrodomésticos, fixação de antenas e coleta de itens, descarte inteligente ou doação.

“O lançamento do seguro residencial em parceria com a Bradesco Seguros é mais um passo na nossa estratégia de servir de forma ainda mais completa nossos clientes”, diz Marcelo Sayeg, head de seguros do C6 Bank. “Esse produto é fruto de um trabalho cuidadoso que uniu nossa experiência em venda digital com a construção de uma oferta que inclui ampla gama de coberturas para a residência do cliente, além de assistências que podem ser muito úteis para o dia a dia.”