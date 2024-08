Fox Saúde é parceira da CORPe em Recife

Operadora de planos de saúde genuinamente recifense e com experiência na cidade, a Fox Saúde é a nova parceria da administradora de benefícios CORPe Saúde. A Fox Saúde conta com uma rede credenciada de médicos de diversas especialidades e equipe altamente preparada. Fundada em setembro de 2023, sua atuação ultrapassou os limites de Recife e hoje já marca presença em outras cidades do estado de Pernambuco, incluindo urgência em todo o Brasil através do Sistema Abramge. Também disponibiliza programa de telemedicina, oferecendo atendimento médico via vídeo, 24 horas por dia, em qualquer lugar do Brasil.

No descontraído evento Tardezinha com a CORPe, realizado ao pôr do sol desta quarta-feira, 21 de agosto, em espaço na praia de Boa Viagem, foi apresentada a parceria aos corretores da região.

O proprietário da Fox Saúde, João Figueiredo, tem mais de 20 anos de gestão no setor de saúde e odonto, especialmente nos mercados de Minas Gerais e Espírito Santo. Também já administrou operadora em Porto Velho, Rondônia. Hoje, além da Fox, Figueiredo é proprietário da operadora Plamedh, que atua há 32 anos em São João Del Rei, interior mineiro, e é sócio da operadora Vida Saúde, de Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais.

Ele explica que a entrada no mercado de Pernambuco com a fundação da Fox Saúde foi uma decisão bastante planejada. “Foi um longo período conversando com o pessoal dos hospitais e da rede credenciada, entendendo o mercado, que foi bem estudado. Viemos com a proposta de uma rede enxuta, mas que dê atendimento de qualidade”.

Franclin Castro, gerente Comercial da CORPe Saúde no Nordeste, afirma que a Fox é uma operadora recém-formada em sua natureza jurídica, no entanto, com uma vasta experiência. “A Fox nasce com a bagagem de duas casas que têm mais de três décadas de mercado de saúde suplementar e traz inovação no atendimento em Recife”.