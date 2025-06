Mapfre nomeia superintendente de novos negócios e implantação

A Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, anuncia a nomeação de Fábio Chamon como novo superintendente de novos negócios e implantação. O executivo assume com a missão de ampliar a atuação comercial da seguradora em canais como cooperativas, bancos, fintechs, redes varejistas, empresas de serviços públicos e plataformas de afinidades. Ele também será responsável por acelerar a prospecção de novos negócios, inclusive digitais, e coordenar a implantação de projetos que reforcem a presença multicanal da companhia.

Formado em administração de empresas pela Escola Superior Nacional de Seguros e mais de 17 anos de experiência nos setores de seguros, bancassurance e desenvolvimento de parcerias comerciais, Chamon traz na bagagem a condução de iniciativas voltadas à inovação de canais, digitalização e construção de novos modelos de distribuição. Na Mapfre, seu trabalho será voltado a integrar o negócio da companhia a diferentes ecossistemas e criar novas frentes de geração de valor.

“O mercado está mudando rápido, e o consumidor também. Estar presente nos canais certos, com ofertas adequadas e com parceiros estratégicos, é essencial para qualquer seguradora que queira crescer de forma consistente. A Mapfre tem uma base sólida e uma marca de confiança e o desafio agora é aproveitar isso para explorar novas oportunidades”, afirma Chamon.

O executivo se reportará a Luciano Bezas, diretor comercial de canais estratégicos, área criada para liderar o avanço da Mapfre em novos modelos de distribuição e ampliar a capilaridade comercial da companhia.

“A entrada do Fábio reforça nossa estratégia de expansão para além dos canais tradicionais. Estamos abrindo novas frentes de atuação com parceiros que falam diretamente com o consumidor no dia a dia, seja no banco, no varejo, na conta de luz ou em uma compra digital. O Fábio tem a experiência certa para transformar essas oportunidades em resultados concretos”, diz Bezas.

Antes de chegar à Mapfre, Chamon passou por grupos multinacionais do setor financeiro e de seguros, onde atuou na liderança de áreas de novos negócios, inteligência de mercado e estratégias de canais. Agora, ele assume um papel central na aceleração de frentes como seguros integrados a serviços financeiros, proteção embarcada em produtos e plataformas digitais, e soluções voltadas a públicos de nicho com potencial de escala.

A nomeação do executivo faz parte de um movimento maior da Mapfre no Brasil. Em 2024, a companhia iniciou uma série de mudanças na sua estrutura comercial para simplificar a operação, fortalecer sua presença regional e investir em inovação digital. A nova superintendência é uma peça-chave nessa agenda de transformação, voltada a tornar a companhia mais próxima, acessível e presente no cotidiano de seus clientes.