Em função dos 100 anos que completa esse ano, o Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização no Estado de Santa Catarina (SindsegSC) acaba de lançar logo que marca a data.

Em tons verdes, a logo dos 100 anos foi desenvolvida para representar o símbolo do infinito, com uma linha do tempo cortando o número e indicando o crescimento e a importância da companhia de seguros. O 100 também faz alusão a um binóculo, indicando segurança e proteção por conta das seguradoras. Já o círculo verde ao redor de SC, remete a constante evolução

A logo foi desenvolvida pela agência de publicidade e propaganda LMCO, de Blumenau e aprovada pela diretoria do SindsegSC.