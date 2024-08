CORPe inicia vendas em Feira de Santana com operadora União Médica

A CORPe expande atuação na Bahia chegando à cidade de Feira de Santana em parceria com a União Médica para ofertar planos de saúde por adesão. Fundada em agosto de 2001 por médicos com mais de 20 anos de atuação na região de Feira de Santana, a União Médica trabalha para oferecer plano de saúde de qualidade para a população. Registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o número 41.458-1, a operadora conta com ampla rede assistencial, clínicas e laboratórios próprios, promovendo um atendimento diferenciado aos credenciados.

Para completar a rede credenciada, além de toda a estrutura de clínicas, centros médicos, centros de diagnósticos e hospitais disponíveis na cidade de Feira de Santana, a União Médica está construindo mais um grande empreendimento.

O novo centro de terapias específico para pediatria e oncologia é projetado para contar com 170 leitos, oito salas cirúrgicas e 20 leitos de UTIs e terá a mais alta tecnologia destinada ao segmento de saúde. De acordo com André Guimarães, diretor-presidente da União Médica, a nova estrutura será equipada com um parque de imagem de última geração, incluindo tomografias com multicanais, ressonância, raio x, ultrassom, onde será possível fazer exames de forma rápida para dar suporte à emergência.

Para Franclin Castro, superintendente Comercial Norte e Nordeste da CORPe, Feira de Santana é o principal centro comercial do interior da Bahia, e um dos principais de todo o Nordeste, contando com milhares de empresas e exercendo influência sobre centenas de municípios. “A chegada a Feira de Santana de mãos dadas com a União Médica reserva grandes oportunidades de negócios aos nossos corretores parceiros”.

Letícia Rodrigues, gerente de Vendas da União Médica, afirma que está sendo uma satisfação muito grande ter a CORPe como administradora de benefícios parceira. “Estamos muito felizes com essa parceria de sucesso, sabemos que a CORPe é uma empresa séria, de credibilidade no segmento, vamos juntos fazer o melhor: entregar saúde de qualidade para a população baiana. Onde a CORPe for a União Médica vai junto”, declara.