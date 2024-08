Representantes da Marco Brotto Expeditions e a diretoria da AssistCard, a maior seguradora de viagem do Brasil, reforçaram a parceria. A AssistCard atende um público exigente de seguros premium, oferecendo as mais abrangentes coberturas disponíveis no mercado. Por sua vez, nos últimos 12 anos, Marco Brotto realizou 149 expedições pelos países do Ártico, em centenas de viagens pela região, levando grupos de brasileiros interessados em ver a aurora boreal.

A parceria entre as empresas é de longa data e a visita reforçou ainda mais o relacionamento, especialmente após a Marco Brotto Expeditions se destacar no prêmio Top Seller 2023 da Assist Card, posicionando-se entre os 10 maiores clientes da seguradora no Brasil.

A campanha anual visa reconhecer e premiar agências de viagens, corretoras de seguros e empresas de turismo que se destacaram na comercialização de seus produtos, focados em assistência e seguros de viagem de alta qualidade.

No encontro, estiveram presentes os principais executivos da AssistCard, incluindo Alexandre Camargo (Country Manager Brasil), Marcelo Turek (Diretor Comercial), Carlos Rueff (Gerente Comercial) e Lucas Alves (Coordenador de Vendas PR).

“O objetivo da conversa de hoje foi trocar experiências e alinhar estratégias para continuar oferecendo produtos e serviços de qualidade superior aos nossos clientes”, destaca Marco Brotto, O Caçador de Aurora Boreal, CEO da Marco Brotto Expeditions.