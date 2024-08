MDS Brasil finaliza turma do programa de mentoria voluntária

A MDS Brasil, em parceria com o Instituto FESA C.R.O.M.A, concluiu a segunda turma do programa de mentoria voluntária, com 15 jovens do CAMP Mangueira, no Rio de Janeiro. Este programa visa capacitar os participantes para a construção de seus próprios projetos de vida, por meio de seis sessões de mentoria.

“A MDS Brasil está comprometida em apoiar e capacitar jovens para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional por meio do Programa de Mentoria Voluntária”, conta Luciana Lopardo, Diretora Executiva de Recursos Humanos da MDS Brasil.

Os 15 mentores do programa foram colaboradores da MDS Brasil e abordaram temas para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens, incluindo Autoconhecimento, Análise SWOT, Escolha e Plano de Desenvolvimento Profissional, Currículo, LinkedIn e Simulação de Entrevista. “O objetivo foi preparar esses jovens para o mercado de trabalho e ajudá-los a planejar suas carreiras com confiança e clareza”, explica Luciana. O programa se encerrou em uma formatura, realizada no dia 25 de julho, com a entrega de uma placa de homenagem, momento em que os participantes puderam compartilhar lições e aprendizados.

Lançado no segundo semestre de 2023, em São Paulo, o Programa de Mentoria Voluntária teve a sua primeira turma em parceria com a Casa José Coltro, com a participação de 20 profissionais da MDS Brasil e 20 jovens de 16 a 20 anos do Capão Redondo.

“O Instituto FESA C.R.O.M.A atua para impulsionar a empregabilidade de jovens em situação de vulnerabilidade social. A base do trabalho é investir em formação profissional para alcançar a transformação social. Para isso, uma das nossas maiores iniciativas é a mentoria com profissionais de mercado sobre autoconhecimento, planejamento profissional e mercado de trabalho, que tem como impacto o desenvolvimento e oportunidades reais de trabalho”, reforça Layla Marques, Gerente de Projetos e Operações do Instituto FESA C.R.O.M.A.