Unimed Nacional inaugura Espaço Saúde em SP

Na região central da cidade, local reúne uma gama completa de serviços médicos de excelência, com foco no bem-estar e na qualidade de vida dos beneficiários da operadora

No dia 10 de julho, quarta-feira, a Unimed Nacional inaugura o Unimed Espaço Saúde em São Paulo, na Rua Pamplona, 1.625, região central da cidade. O local, com 2.569 m², distribuídos em cinco andares, representa um marco na estratégia de expansão da cooperativa, que investe na criação de estruturas próprias de atendimento para oferecer serviços personalizados e de alta qualidade aos seus beneficiários.

Trata-se da terceira unidade do tipo implementada pela Unimed Nacional no país. Outros dois Unimed Espaço Saúde, seguindo o mesmo conceito, já existem em Brasília (DF) e Salvador (BA).

O Unimed Espaço Saúde São Paulo integra num mesmo espaço os serviços “Cuidar Mais Especialidades” e “Cuidar Mais Infusão”, reunindo uma gama completa de serviços médicos de excelência, com foco no bem-estar e na qualidade de vida dos pacientes, em um ambiente ainda mais moderno, amplo e acessível.

O local oferece consultas médicas em diversas especialidades como pediatria, gastroenterologia, hematologia, ortopedia, psiquiatria, endocrinologia, reumatologia, neurologia, cirurgia geral e oncológica e clínica geral.

Na nova unidade será possível ainda realizar procedimentos como viscossuplementação (injeção de ácido hialurônico nas articulações, proporcionando alívio da dor e melhora da mobilidade); infiltração por ponto de gatilho (técnica indicada para tratar dores musculares crônicas); e infiltração de toxina botulínica (usada para tratar diversas condições neurológicas, como paralisias musculares e sequelas motoras do AVC).

Infusões com acompanhamento especializado

No mesmo local, são oferecidos também procedimentos de infusão e administração de medicamentos hormonais, psiquiátricos, imunobiológicos, antibióticos e de pulsoterapia (administração de altas doses de medicamentos para o tratamento de doenças autoimunes), com segurança, conforto e acompanhamento profissional especializado.

O Unimed Espaço Saúde conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e nutricionistas, que atuam de forma integrada. Com 16 boxes privativos para infusão e 10 consultórios, a unidade possui capacidade para realizar 5.600 atendimentos/mês, sendo 800 infusões e 4.800 consultas.

Com a novidade na capital paulista, a Unimed Nacional traz mais comodidade, visando um atendimento mais rápido e eficiente, e mais qualidade de vida aos pacientes por meio de uma abordagem completa do cuidado à saúde com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento individualizado.

Serviço

Unimed Espaço Saúde

Rua Pamplona, 1.625, Jardim Paulista, São Paulo – SP

Informações e agendamentos de consultas ou procedimentos: (11) 4673-3777