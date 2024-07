Tokio Marine lança seguro funeral

Para desenvolver a carteira de seguro de pessoas e diversificar o portfólio, a Tokio Marine está lançando o Seguro Funeral +, uma solução para apoiar os segurados e suas famílias em um dos momentos mais delicados da vida.

Além de oferecer assistência completa para realização do funeral, o produto oferece, por meio de uma plataforma digital, orientação especializada para simular custos do inventário e da elaboração da minuta de testamento Vital e Patrimonial, facilitando a partilha e reduzindo os gastos com esses processos.

“A perda de um ente querido, além do impacto emocional para a família, traz imprevistos financeiros no orçamento que podem dificultar ainda mais a etapa do luto. Nosso objetivo com o Seguro Funeral + Tokio Marine é oferecer a melhor opção do mercado, com benefícios inéditos que, além de prestar auxílio financeiro, também reduzam a burocracia que envolve esse processo”, declara Nancy Rodrigues, diretora de seguros de pessoas da Tokio Marine.

Com valor acessível, contratação simplificada e 100% digital, o produto oferece também a cobertura para aquisição de jazigo e indenização por morte, que pode ser utilizada como auxílio financeiro para ajudar os beneficiários do seguro a organizarem outras despesas.

“O Seguro Funeral+ Tokio Marine foi customizado para atender não apenas os segurados, mas também os corretores e assessorias em todas as regiões do Brasil, uma vez que o corretor pode realizar as cotações diretamente no portal ou inserir o link do cotador em seu site e mídias sociais, facilitando o acesso do cliente, além de trazer mais oportunidade de cross selling para esses parceiros de negócios”, finaliza Nancy.