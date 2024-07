Mapfre anuncia vencedora da campanha Viva Club Mapfre

A Mapfre anunciou a cliente vencedora da campanha Viva Club Mapfre, programa de relacionamento e de benefícios que premia o engajamento dos segurados. A cliente Marisa Depperman, de Arujá (SP), foi a ganhadora entre milhares de participantes ao acumular números da sorte ao longo dos seis meses de vigência da campanha, e ganhou uma viagem de oito dias para Cancun (México), com direito a um acompanhante e todas as despesas pagas pela Mapfre.

A campanha Viva Club Mafpre incentiva os segurados a acumular números da sorte ao renovar suas apólices, manter dados cadastrais atualizados, contratar novos seguros, entre outras interações.

Durante a vigência da campanha, foram realizados diversos sorteios com a entrega de vouchers que puderam ser trocados por prêmios, incluindo viagens, produtos eletrônicos e experiências exclusivas. No último semestre, foram distribuídos mais de 300 vouchers para experiências gastronômicas, spa days, ingressos para espetáculos, passeios de balão, entre outros.

“É gratificante poder desenvolver uma relação próxima e de troca com as pessoas que escolhem ser nossos clientes. Esta campanha é uma forma de retribuir a confiança dos nossos segurados e proporcionar boas experiências. Neste ano, simplificamos os formatos de participação para que mais clientes pudessem aderir e tivemos um recorde no número de inscritos”, afirma a diretora de clientes e desempenho comercial da Mapfre, Jacqueline Izabel.

O superintendente de clientes da Mapfre, João Rafael Putini, comenta sobre as novidades que a companhia prepara para o segundo semestre no Club Mapfre. “Os nossos clientes membros terão ótimas surpresas no segundo semestre, com diversas parcerias que oferecem descontos e vantagens em múltiplas categorias, como automotivo, casa e decoração, alimentos e bebidas, eletrônicos e lazer. Uma das grandes novidades será uma experiência exclusiva relacionada à Conmebol Libertadores, da qual somos patrocinadores oficiais”, afirmou Putini.