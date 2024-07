SulAmérica inclui cobertura cirúrgica em seguro de vida

A SulAmérica Vida e Previdência anuncia a inclusão da cobertura cirúrgica em seu portfólio de seguro de vida. A nova cobertura poderá ser adicionada ao Vida Flex, seguro de vida personalizável e flexível que conta com mais 15 opções de cobertura.

O benefício é uma cobertura de utilização em vida e pode ser contratada em planos a partir de R$ 10. O diferencial dessa cobertura é a existência do capital fixo que assegura o cliente receber 100% do valor contratado em caso de necessidade de cirurgias de urgência e emergência, independentemente do custo da operação.

“A inclusão da cobertura cirúrgica no Vida Flex é mais um passo significativo na nossa missão de oferecer soluções completas e inovadoras para nossos clientes, garantindo que possam enfrentar desafios de saúde com tranquilidade financeira”, comenta Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica.