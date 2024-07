Porto Saúde lança plano de saúde microrregional em São Paulo

A Porto Saúde amplia o seu portfólio e lança a Linha Porto Bairro, plano de saúde microrregional focado em bairros da cidade de São Paulo, operado pela Portomed. O produto foi desenvolvido para ter a essência de saúde para pequenos empreendedores locais: hospital e laboratório de referência do bairro, acesso à medicina de excelência e preço que cabe no bolso.

A Linha Porto Bairro é destinada a pequenas e médias empresas (PMEs) de 3 a 99 vidas e são 10 novos planos, que levam o nome dos bairros que os representam: Centro, Ipiranga, Itaquera, Lapa, Moema, Morumbi, Paulista, Pirituba, Santana e Tatuapé.

“Desenvolvemos a Linha Porto Bairro para atender o essencial que o pequeno empreendedor precisa, garantindo hospitais parceiros de referência e medicina de qualidade, por um preço que cabe no bolso, tudo próximo do seu negócio. Além de ser uma grande homenagem à cidade de São Paulo e reconhecendo a particularidade de cada bairro que o compõem, respeitando sua diversidade, cultura e sotaques”, explica Sami Foguel, CEO da Porto Saúde.

Cada um dos 10 planos disponíveis é associado a um hospital de referência no respectivo bairro. Por exemplo, o Hospital Albert Sabin atenderá o bairro da Lapa, o Hospital Santa Marcelina servirá Itaquera e o Hospital Dom Alvarenga cobrirá o Ipiranga. Além disso, todos os produtos da Linha Porto Bairro incluem acesso aos laboratórios Hermes Pardini e Labi Exames mais próximos, bem como atendimento no Cema H.Olhos e no Oncoclínicas.

Estão inclusos benefícios como acesso ao Time Médico Porto Saúde, telemedicina 24h, psicólogos online, descontos em farmácias parceiras, além de programas de promoção à saúde. Outro diferencial é a possibilidade de adquirir o Seguro Odonto e o Seguro de Vida por um valor promocional, como complemento ao plano. Escolha ideal para empresas que buscam cuidar da saúde de seus colaboradores de São Paulo, sem sair do seu bairro.

Para conhecer cada um dos planos, valores e entender os benefícios com mais detalhes, é recomendável entrar em contato com um dos corretores parceiros da Porto. A companhia conta com uma rede extensa de mais de 37 mil profissionais capacitados, que possuem o conhecimento técnico necessário para identificar os melhores produtos e serviços de forma personalizada, atendendo às necessidades específicas de cada cliente.