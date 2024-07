Bradesco Seguros lança novidades para ferramentas multicálculo

O corretor de seguros é um profissional com uma rotina dinâmica e as plataformas de multicálculo de seguros são importantes ferramentas para tornar o dia a dia dele mais ágil e eficiente. Nesse sentido, pensando em otimizar ainda mais esse canal para o corretor, a Bradesco Seguros aprimorou sua plataforma multicálculo e, as novidades já estão disponíveis a todos os profissionais.

As novas funcionalidades incluem novas franquias de vidros e diversas funcionalidades já disponíveis no sistema. “A Bradesco Seguros está atenta às demandas dos corretores e constantemente aprimorando os serviços para as operadoras de multicálculo. Buscamos tornar cada vez mais eficiente a atuação do principal canal de comercialização de seguros da companhia”, destaca o diretor omercial, Leonardo Freitas.

Atualmente a Bradesco Seguros conta com 15 funcionalidades nos sistemas de multicálculo. São elas: Cotação; Recuperação da cotação; Impressão da cotação; Impressão da CCB; Impressão da proposta; Lista de veículos; Efetivação; DCE; Propostas pendentes; Parcelas em atraso; Impressão de apólices; Lista de apólices da carteira; Lista de apólices a renovar; Parcelas da apólice; Busca por contrato pelo Suc-CPD.

“Além dos serviços já disponíveis, ainda temos uma série de funcionalidades em desenvolvimento, que contribuirão ainda mais para o dia a dia do profissional”, afirma Leonardo. Segundo o executivo, a Seguradora está elaborando soluções como identidade digital; multiproduto na cotação; Auto Assistência Total; agendamento de vistoria; acompanhamento e abertura de sinistro; entre outras.