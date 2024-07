nstech investe R$ 12 mi em plataformas para seguro transporte

A nstech, empresa de software para supply chain, anuncia o lançamento de novas plataformas digitais focadas em seguradoras e corretoras de transporte, nsseg e nscorr, respectivamente.

As soluções reúnem produtos específicos para o setor, que acompanham de ponta a ponta a jornada das corretoras e seguradoras.

Mirando em inteligência e gestão com foco no aumento de eficiência e receita aos seus clientes, a companhia investiu mais de R$ 12 milhões em inovação para o segmento.

A evolução dos produtos começou há 3 anos, quando a gigante da logística adquiriu as líderes do mercado at&m e Simetrias – empresas com mais de 30 anos de atuação – com o propósito de integração, automatização e evolução de produto.

Nesse período, a nstech destacou uma unidade de negócios e time dedicado para criar um conceito de plataforma modular que possibilitasse a criação e gestão de padrões e automação de processos, personalização de produtos e inteligência embarcada, de acordo com as necessidades e principais dores históricas desse mercado.

“Em 3 anos de desenvolvimento, fizemos eventos, workshops de co-criação e conversas com clientes e prospects do setor: tudo para chegar no melhor produto possível, um ecossistema de valor agregado com inteligência artificial embarcada para quem usufrui das nossas soluções e busca atingir mais resultados para os seus negócios, por meio de inovação, melhoria de gestão e eficiência, focado na desburocratização de processos manuais e onerosos nas operações de transporte, e também, proporcionando incrementos significativos de receita ”, comenta Georgio Dovas, CEO da unidade de negócios de mercado securitário da nstech.

O executivo ainda ressalta que a experiência de mercado e a base de clientes das empresas adquiridas foram essenciais para reforçar os atributos de confiança e segurança da informação das novas plataformas.

Gestão centralizada e eficiente

Investindo em controle e gestão operacional e estratégica para seguradoras, utilizando inteligência artificial como grande diferencial e alavanca da solução, o nsseg é a primeira plataforma integrada que unifica toda a jornada de seguro do transporte e permite que o cliente ganhe eficiência operacional, diminuição de trabalhos manuais, redução de custos e possa gerar novas receitas para seus negócios.

A plataforma tem conceito modular que possibilita as seguradoras habilitarem um ou mais módulos conforme suas necessidades de negócio, proporcionando melhor experiência e resultados.

Serviços como jornada de cotação, averbação eletrônica, gestão de RC-V (Responsabilidade Civil de Veículos), auditoria de averbações e faturamento podem ser feitos em um só lugar, além de fornecer inteligência para otimizar o processo de subscrição do risco e fácil conexão com sistemas legados das seguradoras.

Com mais de 90% de market share para seguradoras de transporte e integração com cerca de +900 sistemas de gerenciamento (TMS), as principais seguradoras clientes da nstech são Akad, Chubb, HDI, Sompo e Tokio Marine.

Já o nscorr é o software que integra e unifica a jornada dos corretores de transporte, e também, utiliza de eficiente gestão operacional para aumentar os ganhos e reduzir os custos da corretagem.

A plataforma é modular e integrada para toda jornada de cotação, averbação, faturamento e sinistro, e tem foco em resolver dores latentes do setor, como baixa gestão centralizada e visibilidade de averbações, ausência de gestão de carteira e morosidade nos processos de faturamento.

Agilidade

A solução permite que jornada única de cotação gere todo workflow de comunicação com segurado e seguradora, reduzindo o processo de prévia de faturamento de 15 dias para 1 dia.

A plataforma também atribui agilidade em faturamento, informações de embarques em tempo real e gestão da carteira do corretor. Adicionalmente, o módulo de auditoria de averbações proporciona a ampliação de receita e mitiga as negativas de sinistro por falta de averbação, uma vez que evita que o segurado fique exposto a problemas no caso de sinistro.

A grande novidade e inovação das plataformas para o mercado securitário de transportes é o assistente de inteligência artificial (IA), que é alimentado pelo GPT-40, a última versão do modelo lançada em maio deste ano.

Tanto o nsseg quanto nscorr possuem módulo nativo de IA que auxiliará os clientes a resolver problemas e dúvidas de maneira mais inteligente e ágil.

O assistente está ligado aos sistemas e arcabouço de dados da nstech e entende o que o usuário precisa, fornecendo informações de transporte e dos produtos contratados, desde análise de documentos simples à resolução de chamados abertos com mais agilidade e visibilidade, além de suportar na resolução de tarefas repetitivas, que são parte das dores das operações atuais das seguradoras e corretoras.

A estratégia da unidade de negócios é expandir as capacidades da IA ao longo dos próximos meses e lançar mensalmente novas funções aos clientes que possuem todos os módulos das ferramentas, com objetivo de que a solução possa ajudar não somente com insights de negócio, mas também, na redução significativa de tarefas e atividades operacionais do dia a dia que demandam tempo e esforço demasiados aos nossos clientes.

“Juntas, as plataformas integram a transação de informações entre segurado, seguradora e corretora, gerando inteligência de dados e empoderando todas as personas envolvidas para que utilizem a tecnologia em prol do seu negócio, potencializando a performance e os retornos de resultado”, finaliza Dovas.