MAPFRE cria Conselho Nacional de Corretores

A seguradora MAPFRE anuncia a criação do Conselho Nacional de Corretores da companhia. O novo grupo funcionará como um órgão não deliberativo, com funcionamento permanente e terá como finalidade representar os interesses dos corretores, promover a integração entre esses profissionais e a MAPFRE, além de buscar soluções para problemas comuns enfrentados pela classe.

A ideia é também servir como um canal de comunicação entre a seguradora e os clientes, com objetivo de alavancar os resultados e antecipar as necessidades do mercado segurador.

O colegiado do novo órgão é composto por 10 corretoras distribuídas igualmente entre as cinco unidades territoriais da companhia e mais três corretoras convidadas pela diretoria executiva.

A posse dos conselheiros foi realizada na primeira reunião ordinária do grupo, que aconteceu nos últimos dias 25 e 26 de junho, no edifício sede da MAPFRE, em São Paulo.

As reuniões do Conselho Nacional de Corretores da MAPFRE serão realizadas a cada semestre, ou em caso de necessidade extraordinária, e os mandatos de cada membro serão anuais.

Além de representar os interesses dos corretores junto à MAPFRE, entre as principais funções dos novos conselheiros está a função de proporcionar feedback sobre produtos, serviços e processos da companhia, garantindo que as necessidades e sugestões dos corretores sejam ouvidas e incorporadas nas estratégias da empresa. A nova estrutura consultiva também irá colaborar no desenvolvimento de novas iniciativas e contribuir para a formação e capacitação dos corretores.

Na avaliação do CEO de negócios da MAPFRE, Oscar Celada, o grupo foi criado para oferecer aos corretores as ferramentas e condições necessárias para a geração de negócios e fortalecimento do mercado de seguros no país.

“Nosso foco é criar um ambiente colaborativo onde possamos discutir de forma aberta e transparente as oportunidades e desafios do nosso mercado. Queremos que os corretores se sintam parte integrante da MAPFRE e saibam que suas opiniões são fundamentais para o nosso desenvolvimento, participando ativamente da definição das estratégias de negócio da nossa companhia”, explica o CEO de Negócios da MAPFRE, Oscar Celada.

“Esse é um grande passo para que os corretores possam ter uma voz ainda mais ativa na MAPFRE. A criação deste conselho reforça a nossa posição como uma empresa que valoriza a parceria com o principal canal de distribuição de seguros do Brasil, o Corretor de Seguros. Acredito bastante no potencial dessa colaboração para gerar novas ideias e soluções que atendam melhor nossos clientes e parceiros”, afirma Raphael Bauer, diretor do canal corretor da MAPFRE.