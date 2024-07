Inscrições para o AlperTech vão até o fim de julho

A AlperTech, hub de tecnologia e inovação da Alper Seguros, está com inscrições abertas para seu 6º Programa de Startups 2024/2025, uma iniciativa dedicada a impulsionar a inovação, apoiar empreendedores e promover o crescimento de startups promissoras. O programa busca startups nas áreas de health techs, insurtechs, fintech, analytics, artificial intelligence, geração de leads, soluções em PDV, HR Techs, LogTech e AgTech.

“Em 2019, nós lançamos a primeira edição do nosso programa de aceleração. Desde então, temos trabalhado para diversificar as startups escolhidas, que tenham fit não somente com seguros, mas com as necessidades internas e do dia-a-dia dos nossos clientes. Já auxiliamos muitos clientes com startups que solucionam problemas relacionados a processos e rotinas, principalmente para o RH. Esse é o nosso diferencial em levar para o cliente o novo e ir além do nosso trabalho”, comenta Gabriela Rosati, Diretora de Marketing, Comunicação e Digital da Alper.

Até o momento, a AlperTech já acelerou mais de 20 startups – entre elas, a Orienteme, Carbigdata, Suridata e Linha Direta – por meio de mentorias e conexões estratégicas, reforçando a visão tecnológica da companhia e consolidando sua posição como uma das corretoras mais inovadoras do mercado.

Patricia Fumagalli, Chief Digital Officer (CDO) da Alper Seguros destaca: “A AlperTech está comprometida em impulsionar o desenvolvimento de novas soluções e negócios inovadores. Além de contribuir com o ecossistema, melhoramos a experiência dos nossos clientes e levamos a inovação a todas nossas áreas de negócio”.

As inscrições estão abertas desde 10 de junho de 2024. Os interessados tem até 21 de julho para se inscrever por meio do Link. Durante este período, ocorrerá a seleção das startups, seguido pelo Pitch Day no dia 25. A apresentação das selecionadas será feita na primeira semana de agosto.

As empresas selecionadas terão a oportunidade de realizar uma POC por três meses com as áreas e clientes da Alper Seguros, contar com o know-how de renomados executivos de uma das maiores corretoras do país e um acompanhamento por 12 meses, sem necessidade de equity. “Na prática, as startups aceleradas têm a oportunidade de se conectar com nossos clientes, oferecendo suas respectivas soluções com a chancela da Alper, de maneira estratégica e segmentada”, esclarece Patrícia.

Mariana Espindola, fundadora e CEO da Kiddle Pass, startup participante da última edição do programa da AlperTech, conta como foi sua experiência: “A nossa experiência no Programa de Aceleração da AlperTech foi surpreendente, conseguimos desde o início ter conversas transparentes sobre nossos objetivos e desafios e, no desenrolar dos meses foi traçado um plano personalizado e assertivo para nos auxiliar e desafiar. Além disso, nós tivemos mentorias com grandes executivos, ações comerciais com clientes relevantes e a implementação da nossa solução junto ao RH da Alper. Super rico, saímos muito mais maduros e fortalecidos como empresa e gestores”.

Para saber mais sobre a Alper Seguros, acesse Link.

Serviço

6ª edição do AlperTech Startups (Programa de Startups 2024 – 2025)

Inscrições abertas até dia 21 de julho

Pitch Day dia 25 de julho

Anúncio das selecionadas dia 05 de agosto

Inscrições e acompanhamento pelo site Link. (https://gust.com/programs/alpertech-startups-2024-2025)