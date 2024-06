Alper Seguros adquire a Fracel para fortalecer o agro

Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. acaba de anunciar a aquisição da Fracel Corretora de Seguros S/S, 19ª nesta gestão. A Fracel, uma das maiores corretoras de Santa Catarina com sede em Chapecó (SC) tem atuação por todo estado de Santa Catarina com operações em 6 cidades do estado. A corretora é especializada em seguros corporativos, com foco em clientes do agronegócio.



Fundada em 1991 por Francisco Tanello, e liderada por um time de primeira linha, a Fracel movimentou, em 2023, prêmios totais de aproximadamente R$ 200 milhões. A aquisição será a quarta no segmento de Agronegócio e está alinhada com a estratégia da Alper de expansão e fortalecimento do portfólio nessa vertical, trazendo escala para a Companhia e fortalecendo significativamente a nossa posição no mercado.



“O Agro continua sendo parte relevante da economia, representando 24% do PIB brasileiro, e sempre esteve presente em nossa estratégia de crescimento”, afirma Marcos Couto, CEO da Alper.



A aquisição da Fracel marca também a consolidação da Alper Seguros como uma corretora que possui expertise 360º no Agro, apoiando na colocação dos mais diversos riscos em lavoura, equipamentos, avicultura, suinocultura, frigoríficos, usinas sucroalcooleiras, entre outras especificidades do segmento.



Pela aquisição da Fracel, serão pagos R$ 41.850.000,00 à vista no fechamento e parcelas variáveis e condicionadas ao atingimento de metas de performance estipuladas no Contrato, a serem apuradas e pagáveis anualmente entre 2024 e 2028. A aquisição da Fracel tem um valor total estimado de R$ 98.600.270,00.



No último dia 10 de junho, a Alper Seguros anunciou a aquisição da Togni Consultores Associados e Corretora de Seguros, marcando a sua primeira aquisição do ano de 2024. Este movimento reforçou a atuação da Alper no estratégico e relevante estado de Minas Gerais.



Para saber mais sobre a Alper Seguros, acesse https://www.alperseguros.com.br/.