Gallagher anuncia Bernardo Gabineski como Compliance & Data Protection Officer

A Gallagher, empresa de corretagem de seguros, gestão de riscos e consultoria, anuncia a chegada de Bernardo Gabineski como Compliance & Data Protection Officer. O executivo, que estará baseado em São Paulo, tem passagens por grandes empresas de seguros e advocacia, tendo desenvolvido a carreira nas áreas de Compliance e Data Protection, com sólida experiência na estruturação de processos de governança e implementação de controles internos. “Em qualquer um dos países onde temos operações, buscamos sempre respeitar os padrões globais de estrutura empresarial.

Para nós, trabalhar de forma ética, transparente e íntegra não é apenas uma regra. É o nosso Gallagher Way”, reforça Luiz Araripe, Country Manager e CEO Gallagher Re Facultativos.

A Gallagher se tornou reconhecida no mundo todo pela forma de fazer negócios. Em 2024, a empresa comemora 40 anos do The Gallagher Way, programa de ética seguido no mundo todo pela empresa e que dita a estrutura empresarial em todos os países onde atua.

“Desde 1927, a Gallagher mantém esses padrões em todas as partes do mundo, direcionamento que a tornou uma potência na área de seguros, com pilares de ética muito sólidos. Contribuir para a manutenção e potencialização destas mensagens será uma grande oportunidade e temos bons caminhos a seguir nos próximos meses”, comenta Bernardo.