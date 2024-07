Banestes testa nova solução “Pagar com Pontos” no Botecão 2024

O Banestes está prestes a revolucionar a forma como os clientes utilizam seus pontos de fidelidade. Os portadores dos cartões Banescard Visa poderão testar a solução “Pagar com Pontos” no Botecão 2024 (maior festival gastronômico do Espírito Santo), que permitirá o uso dos pontos acumulados para adquirir os petiscos que serão comercializados no evento. A festa acontecerá nesta sexta-feira (05) e no sábado (06), no estacionamento do Shopping Vila Velha.

A dinâmica é simples e intuitiva. No estande do Banestes, os clientes encontrarão um QR Code que, ao ser lido, habilitará o uso dos pontos. A partir daí, basta escolher o petisco desejado e informar a quantidade de pontos a ser utilizada. Caso os pontos sejam insuficientes ou o cliente prefira utilizar apenas parte deles, o pagamento poderá ser complementado com cartão de débito, crédito ou Pix.

Para agilizar o atendimento, os clientes do banco terão um caixa exclusivo para quem optar por usar a nova solução. Os petiscos estarão disponíveis a partir de 750 pontos.

A novidade visa integrar o programa de fidelidade do Banestes à rotina dos clientes, permitindo que os pontos acumulados sejam utilizados em pequenos comércios e compras do dia a dia. Essa expansão ocorrerá ainda neste semestre, permitindo aos clientes a possibilidade de utilizar seus pontos de forma prática e vantajosa, além de evitar a perda de pontos por expiração ou falta de uso.

A solução “Pagar com Pontos” representa um passo importante na busca por soluções inovadoras e práticas para os clientes do Banestes. Ao oferecer a possibilidade de utilizar os pontos de fidelidade em situações cotidianas, o banco reforça seu compromisso em estar presente no dia a dia dos clientes, proporcionando benefícios e vantagens que fazem a diferença.

O Botecão 2024 será uma oportunidade única para experimentar essa novidade e descobrir como os pontos de fidelidade podem se tornar ainda mais valiosos. A solução “Pagar com Pontos” foi criada pela startup Takeat, com quem o Banestes firmou parceria por meio do programa de inovação aberta do Findeslab.

“Esse é um marco importante na nossa jornada de inovação, transformando a maneira como nossos clientes Banescard Visa interagem com seu programa de fidelidade. Mais do que uma nova forma de pagamento, o ‘Pagar com Pontos’ é uma experiência. Queremos que todos os clientes descubram as vantagens de usar seus pontos no dia a dia e a parceria com a Takeat reforça nosso compromisso em oferecer soluções que fazem a diferença na vida dos capixabas”, explicou o diretor de Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos do Banestes, Marcos Vinicius Nunes Montes.