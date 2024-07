Zurich lança nova campanha e novidades no Vida PME

A Zurich reconhece o mercado de vida PME como um grande potencial para o corretor de seguros. Por isso, para incentivar que esses parceiros intensifiquem sua atuação no produto, a companhia está começando mais uma campanha de vendas com vigência até 31 de julho focada no Zurich Vida PME, com pagamento de remuneração extra que pode chegar até a R$ 700 por apólice emitida.

“Nosso objetivo com essa edição da campanha é dar ao corretor a possibilidade de novas oportunidades de negócios, além de diversificar o portfólio e criar uma perspectiva de relacionamento de longo prazo com seus clientes”, sinaliza Daniela Cruz, superintendente de produtos Vida, Previdência e Capitalização da Zurich.

A nova edição da campanha ocorre após a seguradora implementar uma série de melhorias em seu seguro Vida PME para atender melhor às necessidades dos seus clientes.

A partir de agora, o Zurich Vida PME tem regras mais flexíveis para a aceitação de segurados sem Declaração Pessoal de Saúde (DPS), além de contar com taxas ainda mais competitivas. Além disso, a seguradora introduziu uma maior flexibilidade na aceitação de funcionários em condições específicas, reduzindo as restrições para acolher os colaboradores da empresa que escolher contar com o benefício.

“As alterações visam proporcionar maior flexibilidade e benefícios aos funcionários das empresas clientes, tornando o processo de adesão mais simples e acessível”, explica Daniela.

Segundo ela, o corretor de seguros conhece o Zurich Vida PME pelos diversos benefícios como: indenizações por morte e invalidez; proteção para cônjuge e filhos dos colaboradores; cesta natalidade, que garante o fornecimento de um cartão alimentação ao beneficiário após o nascimento do(a) filho(a) para auxiliar na compra de itens de higiene e alimentação; serviço de telemedicina, entre outros benefícios.

“A Zurich está comprometida em oferecer soluções de seguros que atendam às necessidades reais das empresas e de seus colaboradores. As mudanças no Vida PME refletem nosso esforço contínuo para tornar nossos produtos mais acessíveis e benéficos para todos. Queremos simplificar o processo de contratação e garantir que mais funcionários estejam protegidos, mesmo em situações adversas,” ressalta Daniela.

Novidades na plataforma de saúde e bem-estar LiveWell

Um dos diferenciais do seguro Vida PME da Zurich é o acesso gratuito à plataforma LiveWell, que traz uma série de funcionalidades voltadas para saúde e bem-estar, além de vantagens para os clientes, como por exemplo, acesso a meditações guiadas, conteúdos e dicas para uma vida mais saudável.

Além disso, para as novas apólices emitidas no Zurich Vida PME em julho, haverá um benefício especial: segurados e corretores que se cadastrarem no aplicativo poderão contar, até setembro deste ano, com um serviço de aconselhamento pessoal individual com profissionais especialistas, que poderão ajudá-los com diversas questões de família, saúde, dinheiro, relacionamentos ou trabalho. O acesso é feito por telefone a partir do próprio aplicativo LiveWell, estando disponíveis 6 sessões por ciclo (cada ciclo corresponde a um problema abordado).

“As novidades que trazemos para os nossos seguros de Vida têm origem, sempre, em uma preocupação muito grande em agregar ao produto benefícios que possam ser utilizados em vida pelos clientes, cotidianamente, independentemente do acionamento de uma apólice”, explica Daniela. “Esta iniciativa no LiveWell e a própria plataforma em si são um exemplo claro disso”.

Com essas melhorias, a seguradora Zurich reforça seu compromisso com a inovação e a adaptação às demandas do mercado, buscando sempre proporcionar a melhor experiência e segurança para seus clientes. As alterações no Seguro Vida PME são parte de uma estratégia mais ampla da seguradora para se manter competitiva e relevante, atendendo de maneira eficaz às necessidades das pequenas e médias empresas em todo o país.