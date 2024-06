A Minuto Seguros, uma empresa Creditas, líder no segmento de seguros online e uma das principais corretoras do país, realizou um estudo sobre o valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em maio de 2024. No mês, foi registrada queda de 29% nos valores das apólices para o perfil masculino, enquanto houve um aumento de 12,9% para o feminino.

“Essa queda acentuada de quase 30% para o perfil masculino surpreende o mercado, mas pode ser vista como um reajuste, já que o mês de abril apresentou aumento de 37,9% para homens e queda de 22% para mulheres. Foram variações inesperadas”, explica Michel Tanam, Gerente Comercial da Minuto Seguros.

Apesar de raro, é a segunda vez no ano que as apólices para o perfil masculino ficaram mais baratas que as do perfil feminino. Esse fenômeno também ocorreu em março. “A tendência é que esse cenário seja revertido nos próximos meses, com valores mais baixos para as mulheres, pois não houve movimentações significativas no mercado que justifiquem essa mudança”, completa o executivo.

O ranking abrange 11 capitais brasileiras e considera a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) para determinar os dez carros mais vendidos no período.

Entre os destaques do mês de maio, estão:

(as comparações percentuais a seguir consideram o preço médio de maio/24 contra abril/24)

A capital com os menores preços médios em ambos os perfis foi Porto Alegre, onde o valor foi de R$ 1.913,18 (-40,7%) no masculino e R$ 2.205,84 (+12,3%) no feminino.

A capital com os maiores preços médios no perfil masculino foi Belo Horizonte,que registrou R$ 3.216,51 (-10,7%), já no perfil feminino foi Rio de Janeiro, que registrou R$ 3.128,74 (+9,7%).

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 2.428,04 (-29%) para o perfil masculino, e R$ 2.615,98 (+12,9%) para o perfil feminino.

Entre as variações mais expressivas de valores para os modelos mais vendidos, nas capitais analisadas, estão:

O Novo Polo Comfortline se mantém em primeiro na lista dos mais vendidos, e registra uma queda expressiva no perfil masculino, enquanto tem o maior aumento do período no feminino. Para homens, o modelo atinge o valor médio do seguro de R$ 2.344,29 (-31%). Já para mulheres, o preço médio é de R$ 2.496,24 (+22,1%).

A maior variação do modelo para perfil masculino ocorre em Recife, alcançando R$ 2.028,30 (-57,2%), enquanto para o perfil feminino é em Goiânia, atingindo R$ 2.642,26 (+44,3%).

O Novo Tracker caiu da sétima para a décima posição, e registra a maior queda na média dos valores para homens (-39,2%), enquanto apresenta um aumento para mulheres (+11,5%). A maior variação para o perfil masculino se dá no Rio de Janeiro, onde chegou a R$ 2.477,99 (-61,8%), e no feminino se dá em Recife, atingindo R$ 2.754,85 (+38,9%).

A média dos valores do veículo é de R$ 2.352,22 para o perfil masculino e R$ 2.587,37 para o feminino.

O Novo Onix Hatch se mantém em segundo na lista da Fenabrave, e tem uma das maiores quedas no perfil masculino e um dos maiores aumentos no perfil feminino. Para homens, o modelo atinge o valor médio de R$ 2.298,26 (-26,4%), já para mulheres chega a R$ 2.423,67 (+18,4%).

A maior variação para o perfil masculino é em Recife, com valor de R$ 2.223,05 (-48,5%). No feminino, a maior variação se dá em Goiânia, com custo de R$ 2.425,93 (+52,5%).