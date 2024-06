PicPay chega a 5 milhões de apólices de seguro vendidas

O PicPay já registra 5 milhões de apólices de seguro comercializadas desde sua entrada no setor, há exatos dois anos. O número, que mais do que dobrou nos últimos seis meses, reflete a expansão do hub de seguros do aplicativo e a inovação de seu portfólio.

A companhia oferece hoje seguro de vida e opções que protegem o celular, a fatura do cartão e a carteira digital. Este último é também o primeiro produto do mercado a assegurar as contas conectadas via Open Finance. O lançamento mais recente é o Seguro Renda Protegida, para casos de perda de emprego. Ao fazer a contratação através do PicPay, o cliente também tem benefícios, como concorrer a prêmios em sorteios mensais de até R$ 5 mil.

“Entramos neste segmento para complementar o ecossistema financeiro do PicPay, com uma oferta pensada para o nosso público. Essa estratégia, aliada ao alto engajamento dos milhões de clientes do app, nos levou a alcançar um patamar de mercado mais avançado do que players importantes do setor, com um período de atuação mais curto”, avalia Claudio Miranda, diretor de Seguros do PicPay.

Outro diferencial da operação, acrescenta o executivo, é a integração de alunos do Instituto J&F às equipes de negócio. Eles participam de todo o processo de desenvolvimento e lançamento de novos produtos. “Como Empresa Educadora, oferecemos oportunidades práticas de aprendizado. Ao envolver esses alunos, estamos não apenas valorizando talentos e construindo um produto financeiro inovador, mas também enriquecendo nossa equipe com uma variedade de visões e experiências”, finaliza Miranda.