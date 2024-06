A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de abril de 2024. Segundo o relatório, a arrecadação do setor supervisionado no acumulado até abril foi de R$ 138,74 bilhões, representando uma alta de 18,1% em relação ao mesmo período de 2023.

De acordo com o relatório divulgado, os valores que retornaram à sociedade somaram R$ 76,54 bilhões nos primeiros quatro meses do ano, dos quais, R$ 19,82 bilhões apenas em abril.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, apresentaram uma arrecadação de R$ 64,67 bilhões até abril de 2024, crescimento de 18,4, frente ao mesmo período de 2023, quando a arrecadação foi de R$ 54,62 bilhões.

Já os seguros de danos tiveram alta de 9,1% na arrecadação de prêmios na comparação do acumulado até abril de 2024 com o mesmo período de 2023. As linhas de negócios dos seguros compreensivos e do seguro fiança locatícia destacaram-se e tiveram, até abril de 2024, crescimentos de, respectivamente, 22,9% e 27,7%, quando comparados ao mesmo período de 2023.

Esta edição do relatório informa ainda que, nos seguros de pessoas, o seguro de vida atingiu, em abril de 2024, o montante acumulado de R$ 10,82 bilhões, valor que representa um crescimento de 17,4% em relação ao mesmo período de 2023.​

Confirmando a tendência de crescimento já observado nos meses anteriores, o produto de acumulação VGBL totalizou R$ 59,15 bilhões em contribuições nos primeiros quatro meses do ano, valor 28,7% maior que o mesmo período de 2023.

Os resgates e sorteios na capitalização apresentaram alta de 21,1% até abril de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. No primeiro quadrimestre do ano, retornou para a sociedade, o montante de R$ 9,91 bilhões relativo aos produtos de capitalização.​

O relatório Síntese Mensal de abril completo pode ser acessado no site da Susep.

Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.

Adiamento de prazos para empresas do Rio Grande do Sul

O Relatório Síntese, com os dados referentes ao mês de abril/2024 está sendo divulgado com atraso, pois a Susep dilatou os prazos para cumprimento de demandas regulatórias pelas empresas sediadas no Rio Grande do Sul, em decorrência da calamidade pública ocorrida no Estado.

Além da decisão de adiamento dos prazos, a Susep tem atuado junto a todas as seguradoras, recomendando que elas reforcem os canais de comunicação para atendimento e apoio aos segurados, principalmente quanto aos serviços de assistência e demais coberturas, bem como que envidem esforços para pronta liquidação dos sinistros, com reforço das equipes de regulação e disponibilização de lugares para eventualmente reunir os bens sinistrados, como no caso de automóveis e veículos rurais.

Além disso, a Susep reforçou às seguradoras que é salutar a prorrogação das coberturas dos contratos de seguros de todos os segmentos à população afetada, bem como dos prazos para pagamentos dos prêmios vencidos nesse período, sem prejuízo das coberturas contratadas.

Por fim, para melhor orientar a população, a Susep lançou um Guia de Orientações sobre os principais seguros que podem conter coberturas para danos causados por eventos climáticos.