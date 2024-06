EXCLUSIVO – De olho em um mercado de 40 milhões de veículos que não possuem seguro, mas que em alguns casos são atendidos por associações de proteção veicular, a Porto colocou novas coberturas nos seguros auto das quatro marcas que estão em seu portfolio: Azul, Itaú, Mitsui e Porto.

Vários executivos da companhia participaram desta apresentação, que aconteceu no Teatro Porto, em São Paulo, e foi transmitida de forma remota para o resto do país. Luiz Arruda, vice-presidente Comercial & Marketing da Porto, junto com sua equipe, foi o responsável pela mudança da forma de divulgação do novo portfolio de produtos, com um filme que fala das especificidades de três marcas (Azul, Itaú e Porto) de forma clara.

O diretor executivo da Porto, Jaime Soares, apresentou as mudanças no seguro automóvel e a unificação do portfolio das marcas. Ele lembrou que os consumidores esperam que os produtos sejam personalizados e que o único profissional capaz de fazer isso é o corretor de seguros. “Os corretores conhecem as reais necessidades dos clientes e tem mais possibilidade de oferta personalizada”.

A partir de agosto, toda a operação dos produtos da Azul Seguros será realizada dentro da ‘indústria’ da Porto, o que promoverá mais agilidade a todos os processos. “Para promover a inclusão securitária, a marca Itau poderá vender apólices com coberturas apenas de colisão total ou roubo e furto, tornando o produto mais acessível para um público que antes estava fora do mercado”, ressaltou Soares.

“A intenção é melhorar as ofertas e fazer com que mais clientes comprem o seguro de automóveis. O esforço também irá acontecer para aumentar os produtos vendidos para motos”, continuou Soares, apontando que apenas 2% dos veículos de duas rodas possuem seguro, apesar de serem a maioria dos emplacamentos, segundo dados do Detran. A partir de 1º de julho começam os testes de vendas.

Para Soares, o Grupo Porto tem a responsabilidade de fazer com que as suas diferentes marcas (Azul, Itaú, Mitsui e Porto) possam encontrar mais ofertas para novos consumidores. “Hoje, damos um passo histórico para a nossa essência de levar cada vez mais opções para os consumidores. Além disso, temos que fazer uma subscrição adequada, cada vez menos restritiva, para que possamos incluir novos consumidores”.

Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro, disse que as mudanças atendem aos pedidos dos corretores, de aumentar o portfolio que, apesar de ampli, ainda não contemplava algumas necessidades do mercado e dos consumidores. “Hoje, temos um portfolio completo, com poucas comparações com o mercado”.

O mercado de seguro de automóveis passou por um período bastante complicado, com o aumento da participação das empresas de proteção veicular por conta dos preços e coberturas oferecidas pelas seguradoras. Mesmo com todas as diferenças regulatórias, há uma concorrência direta com este tipo de empresa. “O mercado está muito sentido com este novo nicho. Por isso, criamos estes produtos que possuem a garantia de um grupo como a Porto, fiscalizado pela Susep, com reservas técnicas. Tudo isso traz garantias para o corretor e para o consumidor”.

Há 30 anos no mercado de seguros, Leite lembra que a reclamação do setor é sempre a mesma, sobre a estagnação da quantidade da frota segurada. “Nosso objetivo também é ter produtos mais populares para atrair um público ainda maior”. A seguradora estima que haja um mercado potencial de 40 milhões de veículos a serem segurados.

A companhia espera aumentar a sua participação em outras regiões do Brasil, alcançando os mesmos índices das grandes capitais. Luiz Arruda afirmou que a companhia está aumentando rede e investindo para que a presença da marca e da prestação de serviços, atinja cada vez mais pessoas. “Nosso lema interno é que quanto mais Porto estiver na rua, maior será a proteção para a sociedade, com proteção e cuidado para mobilidade, saúde das pessoas e para as famílias. Temos alavanca de crescimento regional, penetração para novos públicos e novos segmentos e marcas”, destacou.

A diretora Comercial Brasil da Porto, Eva Miguel, conduziu o evento e ressaltou a importância de ter uma grande capilaridade e um portfolio amplo, apostando na confiança despertada pela marca da companhia. A mais nova contratada da Porto, a COO Patricia Chacon, disse que o mais importante não é ter um grande portfolio, mas isso tudo dentro de uma marca que encanta os clientes há tantos anos.

Os corretores de seguros podem conhecer mais detalhes sobre as novidades no site da companhia.

Kelly Lubiato