Porto Educ promove workshop online sobre sucessão

Durante os dias 28 e 29 de maio, a Porto Educ promoveu mais um workshop online dedicado a capacitar os Corretores parceiros da companhia na conscientização e planejamento inicial do processo de sucessão, visando a sustentabilidade e continuidade dos negócios no futuro. O evento contou com inscrições de todo o Brasil, totalizando mais de 140 participantes presentes em cada dia.



O Programa Corretores em Sucessão da Porto integra a valiosa experiência e conhecimento dos Corretores e líderes atuais com a visão inovadora e o potencial dos futuros sucessores. Este ambiente colaborativo proporciona uma plataforma onde tanto os sucessores quanto os sucedidos podem trabalhar em conjunto para moldar o futuro do setor de corretagem, em parceria com a Porto.



Nos dois dias do evento, foram realizadas palestras e discussões que abordaram competências estratégicas essenciais para o processo de sucessão. Uma grande novidade deste ano foi a entrevista conduzida por Eva Miguel, Diretora Executiva de Produção Brasil na Porto, com Paulo Kakinoff, CEO da Porto, e Luiz Arruda, Vice-Presidente Comercial & Marketing da Porto. Realizado no primeiro dia, o diálogo proporcionou aos inscritos uma visão mais aprofundada das experiências dos executivos nos processos de Sucessão que passaram recentemente.



“A receptividade do workshop foi muito positiva, com feedbacks entusiasmados dos participantes que elogiaram a qualidade das discussões e a relevância dos temas abordados”, pontua Arruda. “Atualmente, temos mais de 37 mil corretores parceiros. Com este evento, a Porto reafirma sua missão de construir um futuro sólido e inovador ao lado deles, garantindo que a próxima geração de líderes esteja bem-preparada para continuar o legado de excelência no mercado de seguros.”



A iniciativa ocorre anualmente e oferece uma jornada completa aos Corretores, que vai desde a conscientização sobre o tema durante o workshop até a construção do plano de negócios de Sucessão e mentoria contínua após o evento principal. A Porto está presente em todos os momentos da jornada dos Corretores, e o Programa propicia que o Corretor também mantenha essa relação com o mercado e com os seus clientes para sempre.