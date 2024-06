Um enorme contingente de jovens negros e negras no Brasil enfrenta grandes desafios para ingressar no mercado de trabalho, muitas vezes preteridos por fatores como barreiras raciais e origem social. Esses jovens fazem parte de uma população de 56% de brasileiros que possui os menores índices de acesso à educação, à saúde e ao mercado de trabalho, segundo os dados do último censo do IBGE (2022). Com o objetivo de contribuir com a transformação desse cenário e ampliar as oportunidades para jovens negros e negras na sociedade, em 2023 a Allcare Gestora de Saúde colocou em prática o Programa Afirmativo Jovem Aprendiz, disponibilizando, inicialmente, 13 vagas em diferentes áreas da empresa.

“A diversidade, a equidade de gênero, a valorização e inclusão de minorias fazem parte da nossa agenda, que trabalhamos em diversas frentes de atuação”, explica a superintendente de Recursos Humanos da Allcare, Vivian Spina. Ela explica que essa agenda vai muito além das políticas afirmativas de contratação. “Nós desenvolvemos e aplicamos com frequência programas de letramento para os colaboradores e conteúdo sobre diversidade tanto para o público interno quanto externo”, detalha Vivian.

Esse posicionamento diante da diversidade não é uma prática nova na Allcare. A empresa vem, há alguns anos, construindo um ambiente onde todas as pessoas são valorizadas e sentem-se acolhidas, felizes e seguras.

Na prática, esse posicionamento se reflete, por exemplo, na equidade de gênero. “As mulheres são 74% de nossos colaboradores e, desse total, 64% ocupam cargos de liderança e 54% são mães”, conta Vivian, lembrando que a Allcare tem um programa de estágio exclusivo com vagas afirmativas para Universitárias Mães. “Infelizmente, ainda existe muita rejeição em relação à maternidade no mundo corporativo. Nossa política, além de dar oportunidade para essas mulheres, traz, para o nosso ambiente, um perfil de cuidado e acolhimento superimportante para uma empresa de saúde”, avalia Vivian.

Em termos de equidade racial, uma pesquisa interna realizada em 2023, que contou com a participação voluntária de 84% dos colaboradores, 43% se autodeclaram pretos(as) ou pardos(as). Uma realidade que tende a ser ampliada, especialmente com a criação do Programa Afirmativo Jovem Aprendiz. “O jovens aprendizes são os profissionais do amanhã. Ao abrir as portas para jovens negros e negras, estamos, ao mesmo tempo ensinando e aprendendo. Juntos estamos construindo o futuro de cada um deles e uma sociedade melhor para todos”, finaliza Vivian.