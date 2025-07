Rodobens estreia podcast sobre finanças e tendências

A Rodobens, empresa de soluções financeiras, lança no dia 02 de setembro o podcast “Fala, meu prezado!”, voltado à educação financeira, planejamento de vida e tendências de mercado. Os episódios estarão disponíveis no canal oficial da empresa no YouTube, com formato leve e direto, promovendo conversas com especialistas sobre temas atuais que impactam o dia a dia dos brasileiros.

A proposta é criar um espaço acessível para abordar finanças, consumo consciente e movimentos econômicos, estimulando a participação do público nas redes sociais e comentários. O conteúdo é direcionado a consumidores, empreendedores, investidores e todos que desejam aprofundar o conhecimento sobre o cenário financeiro e suas escolhas pessoais.

O podcast será apresentado por Eduardo Carvalho e Daniela Ayumi Nichioka, ambos coordenadores na Rodobens. A dupla conduzirá as entrevistas com convidados de diversas áreas, trazendo diferentes perspectivas sobre os desafios e oportunidades no planejamento financeiro.

“A proposta do podcast é ser um espaço de troca de conhecimento, com uma linguagem acessível e prática. Queremos estar mais próximos da realidade de quem está construindo seus projetos de vida”, afirma Ronald Torres, Diretor de Marketing e Clientes da Rodobens.

O episódio de estreia terá como tema “O mundo em transformação – como as tendências globais e a geopolítica impactam os negócios no Brasil”, com participação do empresário e influenciador Amir Yassine, criador do perfil @cafecompressa, conhecido por apresentar notícias geopolíticas com linguagem acessível e bom humor.

A iniciativa faz parte da estratégia da Rodobens de ampliar o diálogo com o público sobre finanças, reforçando o papel da empresa como parceira na construção de jornadas mais conscientes e conectadas às ambições dos brasileiros.

