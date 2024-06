A Icatu Seguros anuncia mudanças estratégicas nas diretorias das regionais Norte e Nordeste com o objetivo de impulsionar e ampliar a oferta de seguros localmente. Henrique Jenkins, diretor da regional Nordeste, passa a assumir também a regional Norte, que contará ainda com duas novas superintendências que compartilharão sinergias, estratégias e expertise. Com a nova estrutura, a companhia almeja consolidar a sua participação de mercado nas regiões.

“Norte e Nordeste são regiões muito estratégicas para a Icatu Seguros. Atualmente, representam 13% dos prêmios de seguros de pessoas do Brasil e têm ainda muito potencial de crescimento. E nós temos o que é preciso para evoluir nestes estados: a experiência de mais de 30 anos no segmento de proteção e planejamento financeiro e a capacidade única de personalizar nossos serviços e soluções para todos os perfis de clientes, parceiros e corretores locais”, afirma Henrique Jenkins, Diretor Executivo da regional Norte/Nordeste.

A estrutura das novas filiais também visa reforçar o apoio a parceiros e auxiliar na capacitação de corretores e parceiros locais para a oferta de Seguro de Vida, Previdência e Capitalização – movimento que já vem sendo realizado pela companhia. Nos últimos 12 meses, mais de 250 corretores passaram por treinamentos coordenados pela seguradora.

Com o movimento, a regional passa ainda a ter uma Superintendência em Belém, que ficará com os estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Amapá, e uma Superintendência em Porto Velho, responsável pelos estados de Rondônia, Amazonas, Roraima e Acre – que irão incorporar todas as linhas de negócios e parcerias simultaneamente.

Nova filial – Com crescimento de 29% no segmento de seguro de vida em 2023 nas duas regiões, a seguradora irá contar a partir de julho com 12 filiais, distribuídas em 16 estados. As cidades com filiais são Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Belém (PA), Manaus (AM), Porto Velho (RO), além da abertura da nova unidade em Marabá (PA), localizada no Shopping Pátio Marabá.

“Decidindo expandir nossa atuação no Pará, seremos a única seguradora com unidade física em Marabá. Fazemos isso totalmente em linha com o nosso maior propósito, que é democratizar o acesso à proteção e ao planejamento financeiro em todo a região Norte e Nordeste”, comenta o executivo.