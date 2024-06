Aumento na procura por consórcios abre novas oportunidades para corretores de seguros

EXCLUSIVO – De acordo com a ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), após registrar um crescimento de 25,6% em 2023, com R$ 316,70 bilhões em créditos comercializados, o segmento de consórcio continua aquecido em 2024. Somente no primeiro trimestre deste ano, o segmento aumentou 12% em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu a marca de R$ 77 bilhões em vendas.

Segundo a Associação, das seis categorias do setor, quatro registraram alta nas somas das comercializações realizadas nos três primeiros meses de 2024: imóveis, com 22%; veículos leves, com 10,4%; serviços, com 2,9% e motocicletas, com 1%. Já o número de participantes ativos em março de 2024 foi de 10,4 milhões, 9,8% a mais que em março do ano passado.

Dados como estes mostram a oportunidade que o segmento trás também para o mercado de seguros. André Ogliari Duarte, sócio-fundador da Lojacorr e diretor geral do Consórcio Lojacorr, diz que um dos motivos para a expansão do setor é por ter se tornado uma forma adquirir bens e serviços de maneira planejada, eficaz e atraente tanto para consumidores quanto para investidores. “O consórcio passa a ser uma excelente opção pelo fato de não haver incidência de juros, mas sim de uma Taxa de Administração que, diluída ao longo do período, se torna muito mais atrativa para quem se planeja de forma eficaz e que busca pagamentos mais flexíveis e adequados com a visão de médio e longo prazo. Acredito que o produto seja a forma mais democrática de adquirir um bem”.

Duarte afirma que no primeiro quadrimestre de 2024 a vertical de Consórcios da Lojacorr alcançou 71% crescimento em vendas, comparado ao mesmo período de 2023, e 38% de novas corretoras com vendas só no mês de maio. “Com treinamento adequado, os nossos parceiros se capacitam para proporcionar aos segurados o que há de melhor em soluções financeiras que o consórcio proporciona, além do acesso a produtos exclusivos que se encaixam em muitas outras necessidades. O consórcio, além de ser muito similar ao produto seguro, se complementa de forma natural para a realidade dos segurados, o que ressalta a importância do corretor no momento da aquisição”.

Lourdes Morales, sócia da Lar Corretora de Seguros, também reforça que um dos motivos para os consórcios terem crescido é o fato das administradoras terem ficado mais sólidas com a fiscalização do Banco Central. “Com isso, a regulamentação do segmento ficou centralizada e as regras ficaram mais claras para quem vende o produto, consolidando o setor. Isso passa mais confiança para o consumidor. Além disso, a entrega das cartas de crédito passaram a ser mais divulgadas, principalmente nas redes sociais, o que faz as pessoas terem interesse em entender como o produto funciona”.

Para que os corretores expandam suas carteiras com o consórcio, Lourdes ressalta que o primeiro passo é investir em capacitação para poder dominar o produto. “É preciso que o corretor eleve sua consciência sobre o consórcio, pois quando isso acontece você passa a consumir mais conteúdo sobre o tema, e isso permite que o profissional passe mais veracidade e autenticidade para o cliente no momento da oferta. Outra estratégia que deve ser adotada é saber nichar o público alvo, entendendo quais perfis de consumidores o corretor quer atingir. Portanto, é preciso ser intencional e interessante para conquistar novos clientes, focando nas necessidades de cada pessoa, e isto é um dom natural dos corretores de seguros, que se tornaram agentes de planejamento financeiro”.

Eleonora Barbosa, especialista no segmento e diretora executiva na Benites & Costa Corretora, dá a dica para os corretores se organizarem e venderem mais consórcios. “Para virar a chave, eu reservei 2 horas por dia para o consórcio. No início enviei mensagens para todos os segurados informando sobre a importância do planejamento para um futuro seguro e promissor, e isso pode ser feito através de ligações individuais também. As redes sociais, como o Instagram e o status do WhatsApp, não devem ser ignoradas. O Instagram hoje corresponde a 50% das minhas vendas de consórcios, pois gosto de informar, postar conteúdos e educar, sempre focada no resultado que o produto causa: realização de sonhos, formação de patrimônio e organização financeira”.

De acordo com Eleonora, as administradoras e as seguradoras que oferecem o produto podem, além de divulgar que seus corretores de seguros também comercializam consórcios, reforçar a importância de contratar o consórcio com um profissional qualificado, ajudando, assim, no crescimento do segmento. “O corretor ajuda a formar o patrimônio, construir do zero ou aumentar o mesmo. Também é necessário reforçar a segurança do consórcio e alertar a sociedade sobre os golpes mais conhecidos, pois muitas pessoas acabam tendo prejuízo por falta de informação sobre o setor”.

