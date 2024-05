Devido à alta demanda do feriado de Corpus Christi, a Tempo mobilizará a logística de atendimento de sua rede de atendimento para atender os motoristas que vão viajar nesse período, utilizando as principais rodovias de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Estão contemplados no plano da companhia, acidentes por colisão e outros casos como panes mecânicas e não identificadas e perda ou quebra de chaves, dentre outros sinistros.

De acordo com a Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), mais de 2,8 milhões de veículos deixarão a região metropolitana de São Paulo. A estimativa é de que 2,2 milhões de automóveis, caminhões e motocicletas passem pelas rodovias que levam ao interior e ao litoral norte paulista e 600 mil sigam para a Baixada Santista. A Operação Corpus Christi tem início à 0h desta quarta-feira (29/5), véspera do feriado, e segue até o meio-dia de segunda (1/6). Segundo a previsão da Artesp, o motorista deve enfrentar trânsito intenso já a partir da noite de 4ª. Em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, muitas estradas permanecerão parcialmente interditadas.

Em termos de infraestrutura montada para atender as regiões mapeadas tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, a Tempo contará com um coordenador de rede no plantão durante todo o período (30/05 a 02/06), uma equipe de gestores de rede de plantão todos os dias das 08h às 24h e um gestor de rede ficará dedicado por acompanhar a operação do Rio Grande do Sul. Além disso, a companhia promoverá o deslocamento de caminhões para pontos de apoio nas rodovias com foco nas rodovias Anchieta e Imigrantes; a adoção de um script para a realização de viagens em cidades litorâneas, garantindo oferta de prestadores atuando em serviços emergenciais; um ajuste da previsão de atendimento para evitar atrasos e garantir acionamento via web e, ainda, caminhões personalizados da empresa que vão estar disponíveis nos litorais Norte e Sul de São Paulo.

Orientações e dicas para uma viagem segura

Anote algumas recomendações sugeridas pela equipe da Tempo e sua rede de prestadores para ir e retornar com segurança do feriado de Corpus Christi:

– Para evitar sinistros, redobre a atenção no trânsito e sobretudo nas rodovias;

– O motorista que for viajar deve se programar para evitar contratempos, por isso a checagem dos pneus, freios e demais equipamentos obrigatórios do veículo é essencial;

– A pressa é inimiga do trânsito seguro, por isso o motorista deve planejar a viagem para sair mais cedo, evitando os congestionamentos nos horários de pico;

– O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Antes de pegar estrada, o motorista deve checar se todos os cintos estão em perfeitas condições de uso.

– Dirigir cansado ou com sono são condutas que aumentam o risco de acidentes! Procure fazer pausas ou revezar a direção do veículo, bem como não tente recuperar o tempo no congestionamento, excedendo-se na velocidade ou realizando ultrapassagens perigosas;

– Seja na ida, seja na volta do feriado, não consuma nenhum tipo de bebida alcoólica, já que a sua ingestão prejudica a percepção ao volante, podendo gerar acidentes. Lembre-se que você e sua família precisam voltar sãos e salvos para casa.

N.F.

Revista Apólice