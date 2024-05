Mapfre anuncia novo diretor técnico de Seguro Agro

A Mapfre anunciou a nomeação do executivo Fábio Damasceno como diretor técnico de seguros Agrícola, Pecuário e Patrimonial Rural da companhia. Com uma trajetória de 20 anos em posições de liderança no agronegócio, Damasceno traz consigo uma vasta experiência no setor, com o objetivo de liderar estratégias comerciais e de subscrição técnica para a empresa.

Formado em medicina veterinária pela UNISA (Universidade Santo Amaro) e pós-graduado em gestão atuarial e financeira, o novo diretor se especializou nos últimos anos no gerenciamento de riscos e no relacionamento com clientes em diversos segmentos do agronegócio.

A chegada do novo diretor reforça a orientação estratégica da Mapfre em fornecer soluções customizadas para produtores rurais de todos os portes e regiões do país, contribuindo para o desenvolvimento nacional do setor agrícola. Com expertise no atendimento às demandas do agronegócio e profundo conhecimento do mercado segurador, Damasceno será responsável pela estratégia de desenvolvimento dos negócios agro, assegurando o crescimento rentável e dando o apoio a todos os canais de distribuição.

No ano passado, a companhia emitiu mais de R$ 1,1 bilhão em prêmios de seguro rural. Em 2024, a empresa segue como a segunda seguradora com mais emissões e tem 10,5% de participação de mercado. Com raízes no agronegócio desde a sua fundação, há mais de 90 anos, a seguradora oferece cobertura para mais de 70 tipos de culturas no Brasil, além do patrimônio e rebanho do agricultor.

Antonio Clemente Campanario, diretor-geral técnico da Mapfre no Brasil, expressa sua satisfação com a chegada de Damasceno, ressaltando sua competência e experiência para a nova função. “Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Damasceno, que é um líder experiente e altamente qualificado para comandar as frentes comerciais e técnica de seguro agro da Mapfre. O mercado exige profissionais com conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, preparados para oferecer soluções que sejam vantajosas comercialmente para o cliente, corretores e para a seguradora também. Com uma trajetória sólida na área de negócios e profundo domínio do mercado de seguros agrícolas, estou confiante de que ele trará consigo uma abordagem inovadora para garantir a proteção dos bens e ativos dos nossos clientes”, afirma o diretor.

“Estou entusiasmado com a oportunidade de somar meu conhecimento adquirido a uma equipe altamente especializada e que é referência no segmento. Queremos aumentar a participação de mercado da companhia, expandindo a nossa carteira de clientes e garantir que uma parcela maior de hectares produtivos seja segurada. Minha missão será pensar em soluções que agreguem valor aos clientes e que contribuam para a gestão de riscos e a competitividade do agronegócio”, afirma Damasceno.

N.F.

Revista Apólice